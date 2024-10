Szijjártó az orosz állami hírügynökségen keresztül reagált arra, hogy Kamala Harris autokrata diktátorok közé sorolta Orbán Viktort

„Először is, ez egy botrány. Botrány így beszélni a miniszterelnökömről. Elfogadhatatlan. A tisztelet teljes hiányát mutatja nemcsak a miniszterelnök, de a magyar emberek felé is” – mondta Szijjártó Péter külügyminiszter a RIA Novosztyi orosz állami hírügynökség szerint.

Kamala Harris amerikai alelnök és demokrata elnökjelöltet ugyanis egy szerdai interjújában arról kérdezték, mit szól hozzá, hogy Donald Trump olyan államfőkkel keresi a kapcsolatokat, mint Orbán Viktor, Hszi Csin-ping kínai elnök és Kim Dzsongun észak-koreai diktátor. Erre Harris közbevágott, és azt mondta, a felsorolt vezetők mind

„diktátorok, autokraták és olyan emberek, akiket joggal lehet gyilkosnak nevezni”.

Erre a kijelentésre aztán napokig nem érkezett válasz a magyar kormány részéről. Igaz, Szijjártó épp elfoglalt volt a hét közepén: épp tizenegyedik alkalommal utazott Oroszországba a háború kitörése óta, hogy részt vegyen a Nemzetközi Gázfórumon.

Most azonban reagált. „Mindig is tiszteletet mutattunk az amerikai nép felé, és elvárjuk, hogy az amerikaiak is tiszteljék a magyar népet. Az ilyen kijelentések teljes tiszteletlenséget mutatnak, ami elfogadhatatlan, különösen szövetségesek között” – mondta Szijjártó a RIA Novosztyinak

Mikor a külügyminisztert arról kérdezték, hogy a kijelentésnek lesz-e hatása a magyar-amerikai kapcsolatokra, azt mondta, hogy ha Harris lesz az új elnök, nem jól indul a viszony.