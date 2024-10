„A hátralevő életemet börtönben töltöm majd, és itt halok meg” – mondta Navalnij két évvel a halála előtt

Jövő kedden jelenik meg Alekszej Navalnij önéletrajza Hazafi (Patriot) címmel.

Az özvegye, Julija Navalnaja szerint ez a könyv lesz a néhai orosz ellenzéki vezető utolsó üzenete a világnak, egy megingathatatlan kiállás a diktatúra elleni harcban.

Az Axios azt írja, a könyvből kiderül többek között az, hogy Navalnij két évvel a halála előtt megjósolta, hogy a börtönben fog meghalni. Azt írja:

„A hátralevő életemet börtönben töltöm majd, és itt halok meg. Senki nem jön majd elköszönni (…) Soha nem látom majd az unokáimat.”

A könyvben arról is ír, miért ment vissza Oroszországba óriási veszélynek kitéve magát azután is, hogy az FSZB megmérgezte. Navalnij azt írja, a rabtársai kérdésére ezt válaszolta:

„Nem akarom feladni vagy elárulni a hazámat. Ha elhatároztad magad valami mellett, akkor késznek kell lenned kiállni érte, és ha kell, áldozatokat hoznod.”

Navalnij februárban halt meg a Jamal-Nyenyec Autonóm Körzetben lévő büntetőterületen. Az orosz hatóságok jelentése szerint Navalnij börtönben történt halála nem volt bűntetőjogi természetű, ezért a nem is indítottak nyomozást, de a halálával kapcsolatos eredeti dokumentumok szerint megmérgezhették. Azóta Oroszországban elfogatóparancsot adtak ki a mozgalmát Navalnij halála után vezető Julija Navalnaja ellen is. (via 24)