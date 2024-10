Szigorúan titkos iratok juthattak el Iránba az amerikai hírszerzéstől

Vizsgálatot indított az Egyesült Államok az Izrael Irán elleni támadási előkészületeiről szóló hírszerzési jelentések kiszivárogtatása miatt. A szigorúan titkos amerikai nemztebiztonsági iratok pénteken jelentek meg egy Iránhoz közeli Telegram csatornán. Washington rendkívül súlyos titoksértésről beszél, de nem cáfolta, hogy a nyilvánosságra került dokumentumok hitelesek lennének.

A két, nyilvánosságra került állítólagos amerikai hírszerzési jelentés azokról az izraeli előkészületekről szólnak, amiket az elmúlt napokban izraeli támaszpontokon egy Irán elleni támadás érdekében hajtottak végre. A jelentések szerint az izraeli légierő aktívan készül egy vadászgépekkel és drónokkal való támadásra, erről az amerikai hírszerzés műholdas légifelvételeket is készített.

photo_camera Az izraeli Nevatim katonai repülőtér egy korábban kiadott izraeli műholdképen Fotó: -/AFP

Irán október elsején indított ballisztikus rakétatámadást Izrael ellen megtorlásul a Hezbollah elleni indított háború miatt. Azóta napi szintű kérdés, hogy Izrael hogyan és mikor fog válaszolni. Az Egyesült Államok a további eszkalációtól tartva minél korlátozottabb támadásokra szeretné rábírni Izraelt, de Netanjahu kormánya az elmúlt évben nem igazán akart engedni a mérséklést célzó amerikai nyomásnak.

A szóban forgó jelentések - már ha hitelesek - nem csak az intenzív izraeli készülődést erősítik meg, arra is rámutatnak, hogy az Egyesült Államok szoros megfigyelés alatt tartja szövetségét.A jelentéseket az USA a Five Eyes nemzetbiztonsági együttműködés keretében legszorosabb szövetségeseivel, Kanadával, Nagy-Britanniával, Ausztráliával és Új-Zélanddal is megoszthatta.

A szivárogtatás komoly biztonsági rést jelez az amerikai nemzetbiztonsági szolgálatoknál. Az, hogy szigorúan titkos, minősített információk juthattak el egy Iránnal kapcsolatban álló Telegram-csatornához, meglehetősen aggasztó Washington számára. Az AP-nek vasárnap három amerikai tisztviselő név nélkül azt mondta, hogy az amerikai hatóságok nyomozást indítottak az ügyben, egy negyedik pedig megerősítette, hogy a jelentések hitelesek.