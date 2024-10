Egy kínai akkugyártó újabb németországi gyárépítést állított le

Miután az akkumulátorgyártással foglalkozó kínai SVOLT szeptemberben lefújta a brandenburgi akkugyárát, most a Saar-vidékre tervezett alkatrészgyár építéséről mondtak le, írja a kínai Caixin lap után az electrive. A CATL és a BYD cégekhez képest sokkal kisebb SVOLT pénzügyi nehézségekre hivatkozva döntött úgy, hogy lefújja mindkét németországi projektjét. Az SVOLT egyelőre nem erősítette meg a lap értesüléseit.

photo_camera Fotó: PATRICK PLEUL/dpa Picture-Alliance via AFP

A cég 2022 szeptemberében jelentette be első európai beruházását a Saar-vidéki Überherrnben, a közelben pedig összeszerelő üzemet is terveztek. Az építkezés többször is csúszott, pedig a tervek szerint 2023 végén már beindult volna az akkugyártás.

Az SVOLT eleinte a politikai döntéseket és vitákat tette felelőssé a csúszásokért, a mostani döntés azonban belső okokra vezethető vissza. A cég most úgy ítélte, hogy mégsem áll készen a külföldi beruházásokra. A lap által idézett forrás szerint a 3,9 milliárd eurós beruházás túl nagy volt egy SVOLT méretű gyártónak.

Az SVOLT a kínai akkupiac versenyképes középmezőnyében foglal helyet, a piaci részesedése a 3 százalékot sem éri el, míg a két legnagyobb szereplő a CATL 44 százalékkal és a BYD 24 százalékkal.