Orbán Áronhoz köthető cég is beszáll a Központi Nyomozó Főügyészség irodáinak őrzésébe

A Nemzetközi Testőr Biztonságszolgálati Kft. mellett ezentúl a Bank Biztonság Bizalom Zrt. őrizheti az elkövetkező három évben a Központi Nyomozó Főügyészség két fővárosi és négy vidéki irodaépületét – írja az Átlátszó. A lap az EKR-ben, az elektronikus közbeszerzési rendszerben talált rá a kihirdetett nyertes pályázatra. Az elmúlt években Nemzetközi Testőr Biztonságszolgálati Kft., az ország egyik legnagyobb őrző-védő cége látta el a KNYF irodáinak védelmét és a portaszolgálatot. Ezt a céget 2022-ben vette meg Mészáros Lőrinc, egészen pontosan a felcsúti milliárdos tulajdonában lévő Talentis Group Beruházás-szervező Zrt.

Az augusztusban meghirdetett, három évre szóló új pályázatra ezúttal a Bank Biztonság Bizalom Zrt-vel közösen jelentkeztek. Ez a cég Németh László Tamás és Varga Krisztina magánszemélyek, továbbá az ARG Global Group Kft. és a Multi Shoot Zrt. tulajdonában van. A Multi Shoot Zrt. pedig ismerős lehet azoknak, akik követték az elmúlt hetek közéleti híreit. Ez ugyanis a miniszterelnök testvérének, Orbán Áronnak a cége. Ez volt az a vállalkozás, amin keresztül közel félszáz vietnámi állampolgárt iskoláztak be a Pécsi Tudományegyetem kétnapos életmentő tanfolyamára. Ez az a biznisz, amiről szó van egy kiszivárgott hangfelvételen, ami Orbán Áron és a Miniszterelnöki Kabinetirodán dolgozó Héjj Dávid között zajlott. Ahogy azt az Átlátszó most megírta, a Bank Biztonság Bizalom Zrt. nemcsak a Központi Nyomozó Főügyészségnek, de többek között a Fővárosi Ítélőtáblának és a Paks II. Atomerőmű Zrt.-nek is dolgozik. A társaság forgalma az elmúlt években 1 milliárd forint körül mozgott, a nyereség tavaly 80,9 millió forint volt.

A most elnyert ügyészségi tender értéke 36 hónapra 1,1 milliárd forint, ezen osztozik majd a Mészáros- és az Orbán-érdekeltség. Ennek értelmében az alábbi irodákat őrzik majd a két felcsúti cégvezető biztonsági őrei: