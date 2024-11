55 évesen jöttek rá, hogy elcserélték őket a kórházban, most mindketten kártérítést követelnek a brit egészségügytől

Jessica és Claire lehetnek az első dokumentáltan elcserélt csecsemőpár Angliában, akik most kártérítést követelnek az angliai Országos Egészségügyi Szolgálattól azaz az NHS-től - írja a BBC. Mindez azután derült ki, hogy Claire is, és Jessica testvére, Tony is elvégzett egy otthoni DNS-vizsgálatot a kereskedelmi forgalomban kapható tesztkészlettel, amely az eredményt összehasonlítja a meglévő adatbázisokkal.

photo_camera Fotó: SINA SCHULDT/dpa Picture-Alliance via AFP

Mindketten értetlenkedve fogadták az eredményt: Tonynál nem stimmelt a DNS-adatbázis szerinti nővére neve, ugyanis Jessica helyett egy Claire nevű személy szerepelt a teljes értékű testvéreként.

Claire eredményei is furcsák voltak - nem mutatott kapcsolatot a szülei születési helyével, és genetikai kapcsolatot mutatott egy unokatestvérrel, akit nem ismert. Aztán 2022-ben értesítést kapott, hogy egy teljes értékű testvér csatlakozott a családfájához.

Felnőttként Claire sosem érezte úgy, hogy tartozik valahová, így bizonyos szempontból számára tökéletesen érthető volt, ami történt. „Úgy éreztem magam, mint egy szélhámos” - mondta. „Nem volt hasonlóság, sem kinézetben, sem tulajdonságokban, azt hittem örökbe fogadtak.”

Amikor Claire és Tony elkezdtek üzeneteket és életrajzi adatokat cserélni, kiderült, hogy Claire nagyjából ugyanabban az időben és ugyanabban a kórházban született, mint Jessica, akivel Tony együtt nőtt fel. Így jöttek rá idővel, hogy a két kislányt, Claire-t és Jessicát 55 évvel korábban, születésükkor elcserélték, és különböző családokban nevelkedtek.

Az Egyesült Királyságban gyakorlatilag ismeretlenek azok az esetek, amikor a szülészeteken véletlenül kicserélték a csecsemőket. Az NHS egy 2017-es információszabadság-kérelemre válaszolva azt válaszolta, hogy amennyire a nyilvántartásukból kiderül, nem volt olyan dokumentált eset, hogy a csecsemőket rossz szülőkkel küldték volna haza.

Az 1980-as évek óta az újszülötteket közvetlenül a születésük után rádiófrekvenciás azonosító (RFID) címkével látják el, amely lehetővé teszi a tartózkodási helyük nyomon követését. Ezt megelőzően a szülészeti osztályok kézzel írt címkékre és a kiságyakon elhelyezett kártyákra támaszkodtak.

Pár héttel a felfedezés után Tony levelet írt az NHS-nek, ami azt a kórházat felügyeli, ahol Claire-t és Jessicát kicserélték, és elmagyarázta, mit mutatott ki az otthoni DNS-teszt. A tröszt elismerte a felelősséget - bár két és fél évvel később még mindig nem született megállapodás a kártérítés mértékéről. Tony és Claire biológiai anyja Joan azt állítja, hogy tavaly közölték velük, hogy a kártérítés véglegesítésre kerül.