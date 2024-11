91 éves korában meghalt Quincy Jones

A zeneszerző/producer vasárnap este halt meg Los Angeles-i otthonában, családja körében – ezt sajtósa, Arnold Robinson közölte a Guardian beszámolója szerint.

photo_camera Fotó: AMY SUSSMAN/Getty Images via AFP

Quincy Jones a XX. század egyik legismertebb popkulturális alakja volt, ő volt a producere Michael Jackson Off the Wall, Thriller és Bad című albumainak, de készített zenét Frank Sinatranak, Aretha Franklinnek és Donna Summernek is, illetve dolgozott Ray Charlesszal, Stevie Wonderrel, Chaka Khannal, Paul Simonnal.

photo_camera Fotó: TIMOTHY A. CLARY/AFP

80-szor jelölték Grammy-díjra, 27-szer meg is kapta, 1968-ban pedig Oscart is kapott Bob Russellel a Banning című film főcímdaláért – ezzel az első afroamerikai díjazottak lettek ebben a kategóriában. Később több mint negyven film zeneszerzője volt.