Ennyi volt, vége a langyos ősznek, úgy tűnik, az időjárás elkezdett a naptár szerint viselkedni: november van, és az Időkép előrejelzése szerint jönnek a fagyok.

Azt írják, hogy egy gyenge hidegfront súrolja hazánkat, emiatt hétfőn helyenként a Dunántúl északi felén megélénkül az északi, északnyugati szél. Hajnalban -5 és +3, napközben 8 és 15 fok között alakul a hőmérséklet.

Kedden is hasonló lesz az idő, a nap is kisüt majd, emiatt délután akár 14 fok is lehet, de hajnalban több helyen is fagyhat, és érdemes felkészülni a zúzmarás ködre is. Szerdán és csütörtökön sem fog esni, hajnalban pedig ismét fagyra, ködre és zúzmarás ködre számíthatunk, délutánonként pedig 9-15 fokra.