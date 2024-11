Rákbeteg a Dawson és a haverok főszereplője

James Van Der Beek a People magazinnak beszélt arról, hogy vastagbélrákja van. A 47 éves színész azt mondta, van oka az „optimizmusra”, és jól érzi magát.

photo_camera Fotó: VALERIE MACON/AFP

Van Der Beeket leginkább az ezredfordulón futott Dawson és a haverok című sorozatból ismerhetjük, amiben Joshua Jacksonnal és Katie Holmesszal játszott együtt.

A BBC azt írja, Van Der Beek a diagnózisa után is folytatta a munkát, két filmen is dolgozott, az egyiket ebben a hónapban mutatják be.

A vastagbélrák a vastagbélben keletkező, a bélfal nyálkahártyájából kiinduló, rosszindulatú daganatos megbetegedés, amit ha nem kezelnek, továbbterjedhet. A rendszeres szűrések segíthetnek a korai felismerésben, így abban is, hogy időben elkezdődjön a kezelés.