Terézvárosban is megemelik a helyiek parkolási díját, 36 000 forintot kell fizetni az első autóra

„Eljött az idő, hogy Budapest belső kerületei között Terézváros is rátérjen egy másik útra, és számos nyugat-európai nagyvároshoz hasonlóan enyhítsük a környezeti károkat, unokáink számára is élhető belvárost hozzunk létre” – ezzel a felütéssel jelentette be Soproni Tamás, a VI. kerület momentumos polgármestere, hogy a belvárost használó autók számának csökkentése érdekében „az eddigi ingyenes közterület használatot megszüntetjük, és 36 ezer forintos éves tarifát vezetünk be az első autókra”.

Soproni érvelése szerint ez az összeg havi szintre lebontva „3000 forintnak, azaz kevesebb mint 5 liter benzin árának felel meg”. A polgármester bejelentése szerint „ a két tonna saját tömeget meghaladó gépjárművek esetén 72 ezer forint lesz az éves parkolási engedély ára”. Mint írta, tavaly a 6378 közterületi parkolóhelyre 8466 engedélyt igényeltek – azaz nagyjából harmadával többet, mint ahány parkolóhely van. „Ha mindenki parkolna, akinek engedélye van, jóval túllógna a kocsisor a kerület határain”.

A parkolási engedélyekből befolyt pénzt Soproni ígérete szerint a Terézváros 2030 program keretében „az emberléptékű és emberarcú városfejlesztésre, a kizárólagos lakossági parkolás rendszerének fenntartására, valamint a kedvezményes társasházi parkolóhelyek biztosítására fordítjuk”.

Októberben a főváros egy másik belső kerületében, a VII.-ben is megszavazták a helyben lakók parkolási díjának emelését. Ott eddig 2100 forint volt az éves díj az első autóra, jövőre szintén 36 000 forint lesz. Korábbi hírek szerint hasonló lépés jöhet a IX. és a XIII. kerületben is.