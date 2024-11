Nancy Pelosi szerint Joe Bidennek köszönhető a választási vereség

Nancy Pelosi Joe Bident hibáztatja a demokraták rossz választási eredménye miatt.

Az amerikai Képviselőház volt elnöke szerint ha Biden korábban visszalépett volna a jelöltségtől, akkor más politikusok is beszállhattak volna a versenybe. Ebben az esetben ugyanis nyílt előválasztást rendeztek volna.

Pelosi szerint Kamala Harris jó előválasztési szereplése után erősebben kampányolhatott volna Donald Trump ellen. Biden azonban az előválasztást is megakadályozta, miután azonnal támogatásáról biztosította Harrist.

photo_camera Nancy Pelosi Fotó: SAUL LOEB/AFP

A 84 éves Pelosi sajtóinformációk szerint kulcsszerepet játszott Biden elmozdításában. Az elnök katasztrofális tévévitája után mindent megtett, hogy nyomásgyakorlással elérjék az elnök visszalépését.

A Demokrata Párt az elnökválasztás mellett a szenátusi többségét is elvesztette november 5-én. Bár a képviselőházi választásnak még nincs végeredménye, nagy valószínűséggel ott sem kerülnek többségbe, így a republikánusok két évig szinte korlátok nélkül kormányozhatnak majd. Pelosi karrierje viszont tovább tart, miután huszadik alkalommal is megnyerte kaliforniai választókörzetét. (via BBC)