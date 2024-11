Putyinista volt demokrata lesz Trump Nemzeti Hírszerzésének a vezetője

Donald Trump újabb három fontos posztra nevezte meg jelöltjeit.

Csakugyan Marco Rubio lesz Donald Trump külügyminisztere, immár hivatalos.

A Nemzeti Hírszerzést a puytinista Tulsi Gabbard vezeti majd.

A legfőbb ügyész a szexbotrányok hőse, Matt Gaetz lesz.

Az 53 éves Rubio 2010 óta tagja a szenátusnak, kezdetben ellentétbe került azokkal a republikánusokkal, akik szkeptikusabbak voltak a külföldi beavatkozásokkal szemben, de újabban olyan kérdésekben is csatlakozott Trumphoz, mint az orosz-ukrán háború, szerinte a konfliktus patthelyzetbe jutott, és „véget kell vetni neki”.

Rubio - Trumphoz hasonlóan - Kínával kapcsolatban is határozott álláspontot képvisel, szerinte az Egyesült Államoknak agresszívebben kell fellépnie az országgal szemben. A közel-keleti konfliktusban pedig határozottan kiállt Izrael mellett, egy aktivistának azt mondta, szerinte 100 százalékban a Hamász felelős az ártatlan palesztinok haláláért.

photo_camera Rubio Fotó: Scott Olson

Egy volt demokrata, Tulsi Gabbard lesz a Nemzeti Hírszerzés vezetője. Korábban hawaii kongresszusi képviselő volt, 2020-ban indult a demokrata elnökjelöltségért is, akkor még kifejezetten a Demokrata Párt balszéléhez tartozott. Azóta ott hagyta a pártot, ma már Putyinnal szokott rokonszenvezni, megvédte az Ukrajna elleni orosz inváziót is, de támogatja a szíriai Aszad-rezsimet is.

photo_camera Gabbard Fotó: ALEX WONG/AFP

A floridai republikánus kongresszusi képviselő Matt Gaetz személyében megvan az új legfőbb ügyész is. A kongresszusi képviselő évek óta az amerikai Republikánus Párt feltörekvő sztárja, szélsőjobboldali tévéműsorok kedvenc beszélő feje, Donald Trump egyik leghűségesebb harci kutyája. Karrierjét az sem hátráltatta, hogy szexbotrányokba keveredett sőt, kiskorúakkal való szexuális kereskedelemmel is vádolták. (BBC)