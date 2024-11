Már Zelenszkij is arról beszél, hogy Trump elnöksége alatt gyorsabban véget érhet a háború

Az ukrán elnök egy szombaton sugárzott rádióinterjúban beszélt arról, hogy Kelet-Ukrajnában nehéz a helyzet, Oroszország pedig folyamatosan halad előre. Orosz kollégáját, Putyint viszont nem érdekli szerinte a békemegállapodás – írja a The Guardian. Ami viszont ennél is érdekesebb, hogy már maga Zelenszkij is úgy gondolja, hogy Trump elnöksége alatt gyorsabban véget érhet a háború. Elmondása szerint az amerikai elnök januári beiktatása előtt az amerikai jogszabályok miatt nem találkozhat személyesen, de abban biztos, hogy csak vele fog egyeztetni, és nem valamilyen küldöttel vagy képviselővel. Csakis az amerikai elnökkel folytatott beszélgetést hajlandó ugyanis komolyan venni.

„A mi részünkről mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy jövőre diplomáciai úton véget érjen a háború” – mondta Zelenszkij.

Pénteken pedig arról beszélt, hogy Trump győzelme után telefonon tudtak beszélni, amelynek során konstruktív eszmecsere alakult ki. „Semmi olyat nem hallottam, ami ellentétes lenne a mi álláspontunkkal” – mondta az ukrán elnök.

