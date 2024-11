Szerbiát éltették a román szurkolók, a koszovói válogatott lesétált a pályáról

A Nemzetek Ligája C divíziójából még a csoportot vezető románoknak és az őket három pont lemaradással követő koszovóiaknak is volt esélye csoportelsőként feljutni a két válogatott bukaresti meccse előtt. A feszült mérkőzés már a hosszabbításában járt, az állás 0-0 volt, amikor a román közönség Szerbiát éltette. Dulakodás kezdődött a pályán, majd a koszovói válogatott levonult.

