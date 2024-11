„Ezekben a képekben benne van minden nyomorunk” – Hadházy Ákos megnézte az 1,6 milliárdból félig megépült stadiont

Hadházy Ákos szerint szimbolikusnak is mondható az, amit az 1,6 milliárd forintnyi közpénzből félig megépült szigetszentmiklósi stadionnál talált: annak parkolója – vagyis részben a parkoló helye – illegális szemétlerakóvá változott az utóbbi időben. Néhány képpel illusztrálja is, mit talált a város szélén, a Szigetszentmiklós alsó HÉV-állomásnál lévő ingatlanon. Például ezt:

photo_camera Hadházy Ákos, mögötte 1,6 milliárd jól elköltött forint Fotó: Hadházy Ákos

A független parlamenti képviselő nem először foglalkozik a szigetszentmiklósi értelmetlen közpénzzabálással. Mint a posztjában feleleveníti, másfél éve már járt ott, akkor csak a félbehagyott, pusztuló szellemstadiont látta, most már azt is, hogy a környéket elárasztották szeméttel.

„Ezekben a képekben is benne van minden nyomorunk” – írta a fotókhoz, mondván: ez a helyzet nem csak arról szól, hogy „az autokrata miniszterelnök hobbijára ész nélkül” költenek százmilliárdokat. Hanem arról is, hogy „a 21. században (!), Budapesttől néhány kilométerre fekvő kisváros határában felhalmozott illegális hulladék a MOL-nak átadott hulladékbiznisz összeomlásának is »szép« jelképe”.



A kudarcba fulladt stadionépítésről, ami a helyi csakis utánpótlásból álló futballcsapatot is maga alá temette a több milliárdos adósság miatt, korábban mi is többször írtunk (amikor döntés született a stadionról, a csapat még másodosztályú volt, azóta - többek közt a szövetség felé fennálló tartozások miatt - a harmadosztályból időközben lesorolták a megyei szintű bajnokságba, majd megszűntek).

2018 tavaszán megmutattuk például, hogy hogyan néz ki az akkor már 8 hónapja álló, több mint 3,5 milliárd forintos összköltségvetésű beruházás ellenőrzése, az akkor a K-Monitor által megszerzett dokumentumot nem lehet elégszer látni:

A stadiont, amire Garancsiék mellett az Allianz és a GE is adott pénzt, 2020-ban már áron alul próbálták eladni. Az üzlet nem tűnt túl vonzónak, nem csoda, hogy akkor azt írtuk: az lehet a megoldás, hogy majd az állam megveszi, a csődben lévő klub pedig a 420 millióból kifizeti a tartozásait. Hogy mi lesz a csapat nélküli félig kész stadionnal, azt persze nem tudni.

Most már igen: szemétlerakó lett.