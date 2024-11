A 444 válasza Magyar Péternek: A tiedétet!

Erős izgalmi állapotba került a kormánysajtó az újabb Magyar Péter-hangfelvételek (kislemez? maxi single? EP? remixalbum?) miatt, jó, persze, ez a dolga neki, ezért lettek a hangfelvételek is, hogy izgalmi állapotba kerülhessen, mindegy, szóval, hogy akkor a „függetlenobjektív” (legnagyobb nyelvi leleményük, ever, gyermeki örömmel hajtogatják) médiákumok most akkor majd mit szólnak, hogy le lettek anyázva, és mért nem kiké, mért nem határoló satöbbi. Lázasan telefonálgat az egész orbánfon csoport.

Egyrészről nem egészem értem, mit izgulnak egy ilyen marginális ötkertitörpe bonviván miatt, amikor Orbán már lenyelte Európát, most nyerte meg az amerikai elnökválasztást, mindjárt a világ királyává koronázzák, és készülhet a Galaktikus Birodalom császárválasztására.

Másrészt, amiket erről a hangfelvételezésről, a Barátok Közt Gate-ről gondolunk, ami minekünk ebből kiderül, azt megírtuk, megvideóztuk már: agyhalott valóságsó.

Harmadrészt, amiket Magyar Péter mond és amiket feltehetően gondol, az azért nem nagyon különbözik attól, amiket ezek az űberkorszerű, antieszteblismentiánus, pupolista típusú posztpolitikusok, Donald Trumptól Sarah Wagenknechtig mondani/gondolni szoktak. És otthon, négy fal között aligha mond/gondol mást Kövér László vagy Kocsis Máté, csak éppen nincsen rájuk állítva egy-egy háromperbarátnő, hogy fölvegye.

Magyar telibe szarja a sajtót és direktbe kommunikál. Oké. Hát nem a fair enough (magyarul: ferinaf) a legjobb szó ide, de valami ilyen zágson. Ennél még Feri (milyen Feri?) is sunyibban inszinuációzott, amikor végső elkeseredésben a 444-gyel kötekedve próbált műsoron maradni, és ész nélkül nerezett, szennylapozott, politikaiellenfelezett.

Mink alapvetően együtt tudunk élni azzal, sőt, leginkább azzal tudunk együtt élni, ha Orbán utál, Gyurcsány utál és Magyar Péter is utál. Ettől még pont ugyanolyan elfogultsággal/elfogulatlansággal, lelkesedéssel/utálkozással/semlegeskedéssel számolunk be lopásaikról, kreténségeikről, eredményeikről. A baj nem ezzel van. (Majd két bekezdéssel lejjebb kiderül, hogy mivel.)

Én a magam részéről készséggel elhiszem, nagyon győzködni sem kell róla, hogy ez a Magyar egy rettenetes ember: kurvaanyázik, női napszemüveget hord és a farkát fogdossa. (Más kérdés, hogy ha ezt definícióként értelmezzük, akkor magam is rettenetes ember volnék. Sőt: volnák.)

Ámdeviszontazonban (és ez az, amivel a baj van!): Magyar Péter egyelőre nem kezdte szervezett bűnözői módszerekkel zsarolgatni a tulajdonosunkat, hogy titokban, törvénytelen módszerekkel megszerezze a céget. (Emlékeztető: tizennégy-tizenöt éve az Index című lapnál éppen ilyesmi történt. Emiatt lett a 444.)

Magyar Péter egyelőre (hangsúlyozzuk: egyelőre): nem hozott törvényeket, és nem szervezett strómancéghálót annak érdekében, hogy a magyar média jelentős szeletét megszerezze, és direkt módon irányítsa.

Magyar Péter nem épített a megszerzett médiacégekből központilag vezérelt hálózatot, és nem szervez ezen keresztül lejártókampányokat, nem terjeszt direkt hazugságokat, ostobaságokat, aljasságokat. Nem foglalkoztat ezeknél titkosügynököket, nem terjeszt orosz háborús propagandát.

Magyar Péter nem szállta meg a médiapiacot magáncégeknek álcázott hatalmi ügynökökkel, hogy a reklámpiac jelentős részét magára torzítsa, és a hirdetők olykor finomabb, olykor direktebb, olykor egészen konkrét zsarolgatásával terelje a pénzt megfelelő irányba.

Magyar Péter nem költ évente százmilliárdokat különböző kommunikációs büdzsékből, támogatásokból, álcivileken keresztül, ki tudja hány és hány csatornán, legális, féllegális és full illegális módon a kommunikációs gépezetére.

Magyar Péter nem hozott létre orosz mintára, kipróbált háromperhármasokkal sajtóellenes álhivatalt, amely primitív, de annál alattomosabb rágalmakat sugalmazna hatósági eljárásnak álcázva.

És, higgyék el, tudnám még folytatni ezt a sort. Hosszan. Sajnos nagyon hosszan.

Szóval, Magyar Péter, ha lehet hinni az akárminek (nem lehet), elküldött bennünket a kurva anyánkba.

A szerkesztőség hivatalos válasza: tiedét!