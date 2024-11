Eltűnt az Asszonysutyorgó

A Facebook egyik legnagyobb magyar nyelvű csoportja, a nagyjából háromszázezer tagú Asszonysutyorgó oldala elérhetetlenné vált, vette észre a Telex. Komoly veszteség ez nemcsak a háromszázezer asszonynak, de a teljes magyar internetes kultúrközegnek.

Az asszonysutyi ugyanis („Valódi asszonyok, valódi kérdések, segítő válaszok házimunkáról, családról! Isten hozott az Asszonysutyorgóban! Érezd jól magad! <3”) tökéletes lenyomata, hogy ne mondjam látlelete volt annak a nagy büdös magyar valóságnak, amiben élünk. A zárt csoportból rengeteg anonimizált poszt szivárgott ki, amik arról árulkodtak, hogy a valódi kérdések és segítő válaszok világa nagyon sokszínű volt.

A jellemzően anonim módon közzétett, súlyos családi, magánéleti problémákról – akár kapcsolati, családon belüli erőszakról is – szóló posztok mellett megjelentek olyan túlzottan asszertív, nem ritkán passzív-agresszív, illetve sok egyéb ok miatt kifogásolható bejegyzések is, amelyek miatt más internetes felületeken, például Redditen és Twitteren külön felhasználói fiókok foglalkoztak a kiszivárgott asszonysutyis tartalmakkal, például ez egy legendás darab volt, ahogyan ez is, míg ez a poszt a kikerült screenshotok szerint viszonylag tipikusnak számító kérdés- és problémamegfogalmazás volt.