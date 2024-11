Két, titokban felvett videó mutatja, milyen parádés hangulatban zajlik Magyar Péter országjárása az állami intézményekben

A kórházak után most a gyermekvédelmi intézményeket látogatja meg Magyar Péter, és rögtön az első, miskolci állomásból botrány kerekedett. Már a kórházas látogatásai sem voltak feszültségtől mentesek, még államtitkári utasítás is született, hogy Magyar ne járogathasson csak úgy be, és nézegethessen penészt zsírra szállt port.

Most viszont telibe beleláthatunk, mi megy a zárt ajtók mögött egy ilyen látogatásnál. A zárt ajtók mögött nem egy modoros szófordulat, hanem tényleg bezárták Magyart, vagy legalábbis vita kerekedett ebből.

A történet lényege, hogy Magyar miskolci látogatása után nem sokkal a kormánymédia közzétett két, rövid felvételt arról, hogy Magyar feszült hangulatban beszélget a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság vezetőjével, Cséplőné Gönczi Veronikával.

A felvételekből nagyjából azt lehet kihámozni, hogy Magyar azt kérte az őt körbevezető illetékesektől, hogy egy hátsó vagy oldalsó kijáraton engedjék őt ki, hogy ne a főbejáraton kelljen távoznia. Ebből lett aztán a konfliktus, nem nyitották ki lelkes sietséggel az ajtót, mire Magyar emberei elkezdtek rángatni egy lakatot. Egy másik felvételen, ami állítólag ez után született, és nincs hozzá kép, csak hang, Magyar érezhetően egyre dühösebb kezd lenni, és azt mondja, vérlázító, amit a főigazgató csinál, és ennek "kurva nagy következményei lesznek".

De itt még nincs vége. Az országjárás körüli pszichózist az is jól mutatja, hogy az egészet titokban felvette a gyermekvédelem egy munkatársa, majd hogyhogy nem, a felvételek a kormánymédiában kötöttek ki. A felvétel egyébként ott szakad meg, hogy Magyarnak gyanús lesz a mobilozó illető, és megkérdezi, hogy jegyzeteket készített-e közben, "vagy mit csinált?".





Magyar Péter Facebook-posztban esett neki a főigazgatónak, aki szerinte a hatályos jogszabályokkal és az ombudsman állásfoglalásával szembemenve megtiltotta, hogy a Tisza gyermekvédelmi szakemberei és a Tisza operatőre bemenjen "a szabálytalanságok tömkelegével működő" miskolci gyermekvédelmi otthonba.

"És mit ad Isten? Ő viszont a vele lévő fideszes aktivistával titokban felvetette telefonnal az egész tárgyalásunkat, majd a távozásom után 5 perccel kiadta a megvágott felvételt a propagandának és a Fidesznek", írta.