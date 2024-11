Nagy Márton kifakadt: „Nem tudják az emberek, hogy milyen jó nekik Magyarországon”

Nagy Márton gazdasági miniszter XVIII. kerületi lakossági fórumán egy néző megkérdezte, hogy mikor jönnek már az uniós pénzek, amelyeket – ezt már én teszem hozzá – a burjánzó korrupció és az azt megfékezni képes intézmények leépítése miatt tart vissza az Európai Bizottság.

Nagy Márton azzal kezdi a válaszát, hogy az uniós pénzek megszerzésének „ára van”, és a miniszter a rezsicsökkentést és „a migrációs kérdést” nem akarja „feláldozni”. Majd a következő gondolatmenetet adja elő, kb. szó szerint idézem:

„Nem akarok muszlim város lenni, mint Párizs. Imádtam Párizst, amikor egyetemista voltam, az akkori barátnőm Párizs-buzi volt, már bocsánat, és állandóan oda jártunk. Akkor teljesen máshogy nézett ki. Most nem merek kimenni a negyedből. Az ottani konzulcsaj azt magyarázza, hogy kéthetente betörnek hozzájuk. Hát ebből én nem... Ez nem megy. Ne haragudjanak, hogy elmondom, tegnap is elmondtam, hogy az a helyzet, hogy nem tudják az emberek, hogy milyen jó nekik Magyarországon. Egyszerűen nem is érzik.”