Szlovákia kormánypárti államfője cáfolta, hogy puccsra készülne a válságba süllyedt Fico-kormány ellen

Bő egy évvel azután, hogy megnyerte a parlamenti választást, és egy koalíciós kormány (Smer, Hlas, SNS) élén Robert Fico (Smer) került az ország élére, és nyolc hónappal azután, hogy az elnökválasztáson kormánypárti politikus került az államfői székbe is Peter Pellegrini (Hlas) személyében, komoly kormányválság van Szlovákiába. A koalíciós pártok viszonya november végén a sporttörvény meg nem szavazása miatt lett látványosan feszült, de már október végén is volt rá példa, hogy még daganatos, kemoterápiát és sugárkezelést kapó beteg képviselőnek is be kellett mennie szavaznia, hogy meglegyen a kormánytöbbség.

photo_camera Peter Pellegrini és Robert Fico a tavaszi államfőválasztás után Fotó: VLADIMIR SIMICEK/AFP

A huzamosabb ideje akut kormányválság egyik leglátványosabb jele az volt, hogy szombaton Andrej Danko, a legkisebb koalíciós párt, az SNS elnöke (10 képviselőjük van a 150 fős parlamentben) arról beszélt, hogy Pellegrini és Fico viszonya elmérgesedett, valamint nyíltan utalt arra, hogy előbbi át akarja venni a hatalmat: „Valaki arra játszik, hogy megdöntse Robert Ficót, és hogy szakértői kormány legyen”, és ha ez megtörténik, akkor „az elnöki palotából fogják irányítani az egész országot”.

Pellegrini vasárnap a szlovák közmédiának adott nyilatkozatában elismerte, hogy a hárompárti kormány súlyos válságban van, de azt mondta, hogy azt a pártoknak kell megoldaniuk.

„Van jobb dolgom is, mint puccsot szervezni”

– reagált Danko szavaira, akinek azt üzente, hogy fel kellene hagynia a koalíció szétverésére irányuló erőfeszítéseivel. Azt mondta: „a kormánykoalíción múlik, hogy rendezze a viszonyokat és a törékeny belső viszonyokat”, és hogy „az instabilitás gyökere Danko furcsa viselkedése”. Szerinte Ficóval sincs rossz viszonyban, hanem „teljesen normális” a kommunikációjuk.