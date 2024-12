Csúnyán gyengült a forint szerda estére

Határozott forintgyengülés alakult ki szerdán napközben az euróval szemben 409-ről 413 körülre szállt el a forint árfolyama, írja a Portfolio.

Ennek oka az esti Fed (amerkiai központi jegybank) kamatdöntés előtti óvatossági pozíciózárás, illetve a dollár erősödésére adott reakció lehet. Az amerikai központi jegybank ugyanis a várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal csökkentette az alapkamatot, viszont a jegybank szerint a PCE infláció és maginfláció is a vártnál magasabb lehet. Ezzel a döntéssel a Fed lényegében elismerte, hogy nem sikerül megtenni az utolsó lépést az infláció 2 százalékra való csökkentésében, emiatt lassítani kell a kamatcsökkentésen.

A dollár mostanra 1,0470-ig erősödött az euróval szemben, amelyre a feltörekvő piaci devizák között a forint rendszerint intenzívebb gyengüléssel reagál. A lap szerint most is ezt látjuk, mert a forint régiós versenytársai közül a lengyel zloty még erősödött is ma 0,1 százalékot, a cseh korona pedig csak 0,1 százalékot esett.