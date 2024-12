A dróniparba is beszáll a 4iG

Többségi tulajdont és irányítási jogot szerzett 4iG a drónfejlesztéssel, gyártással és alkalmazással foglalkozó Rotors & Cams Zrt. nevű cégben - vette észre a Telex.

A Rotors & Cams főleg a térképészet és térinformatika, ipari diagnosztika, katasztrófaelhárítás, mezőgazdaság és környezetvédelem területén nyújt szolgáltatásokat, a 4iG-nek pedig a közleményük szerint az a célja a tulajdonszerzéssel, hogy hatékonyabb működést érjen el az UAV (vezető nélküli légi) eszközök informatikai és K+F fejlesztésében, a távérzékelési adatok mesterséges intelligenciával való adatfeldolgozásában, az ipari 4.0 megoldások és az informatikai képalkotás különböző területein.

photo_camera Fotó: 4iG

A 4iG Űr- és Védelmi Zrt. egy novemberi hír szerint saját műholdprogramot is indít. Amikor devcember 9-én Orbán Viktor és Szijjártó Péter a floridai Mar-a-Lago-ba utazott, hogy Trump rezidenciáján találkozzanak a következő amerikai elnökkel és a tőle újabban leválaszthatatlan Elon Muskkal, Jászai Gellértet, a 4iG elnökét is magukkal vitték - a találkozón Jászai éppen ezt a műholdprogramtervet mutathatta be Musknak.