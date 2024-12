Magyar Péter stílusa lehet az egyik oka annak, hogy kevesebb nő támogatja őt, mint férfi

Új jelenség, hogy a Tisza Pártot kevesebb nő támogatja, mint férfi. A saját korosztályában kirívó az aránytalanság.

Az okokat többen többféleképpen magyarázzák.

Kováts Eszter politológus szerint lehet, hogy Magyar performansza máshogy hat a nőkre, mint a férfiakra.

A Menczer–Magyar-csörte hatása még nem látszik, de ez sokélű fegyver, a Fideszre is visszaüthet.

Már nem csak a fiatalok körében tarol a Tisza Párt, a 30-39 éves korosztály relatív többsége is rá szavazna – derült ki a Medián részletes kutatási adataiból.

A HVG megbízásából készült november végi felmérés fő számai már korábban kijöttek. E szerint a Tisza Párt a teljes népességen belül 7 százalékponttal vezet a Fidesz előtt. A két párt közti különbség nő, de nem azért, mert a Tisza tovább erősödött volna, hanem azért, mert a Fidesz gyengült. A Tisza november végén 34 százalékon állt, ugyanúgy, mint októberben, a Fidesz viszont 5 százalékpontot veszítve 27 százalékra csúszott vissza.

A most publikált részletes adatokat nem lehet összevetni az október végivel, azokat ugyanis összevonva közölték. Az így kapott átlagban azt látjuk, hogy a Tiszának a 30 év alattiak körében abszolút többsége van, (57 százalék szavazna rá, 10 a Fideszre), és a „korosztályos töréspont” a korábbi méréshez képest feljebb tolódott.

A számokhoz a Mediántól Hann Endre ügyvezető igazgató és Nagy Réka kutató írt elemzést. Szerintük nem meglepő, hogy az érettségivel vagy diplomával rendelkező városban élők relatív többsége a Tiszát támogatja a Fidesszel szemben, hiszen ez a réteg amúgy is inkább az ellenzékhez húz. Az viszont szerintük új jelenség, hogy „a férfiak és nők között jelentős különbség látszik kialakulni a Tisza Párt támogatottságában.”

A Medián október végi adataiban a Tiszát a férfiak 38, a nők 31 százaléka támogatta. A most publikált adatok után Kováts Eszter politológus, a Bécsi Egyetem kutatója a 444-nek azt mondta, feltehetőleg tovább nőtt a nemi rés október közepétől november közepére, ha még az összesítésben is ez látszik. (A korábbi 7 helyett 9 százalékpont lett a különbség.)

„Ez alapján talán óvatosan megfogalmazható, hogy bár nőtt a Tisza támogatottsága a teljes népesség körében, de ennek a többletnek a jó részét a férfiak körében érhette el. Ahogy az is, hogy alapján úgy tűnik, hogy a nőkre más hatást kelt ez a fajta "kalapács-performansz", ami a kiszivárgott hangfelvételekből is kirajzolódik.”

A „kalapács” kifejezést Török Gábor politikai elemző használta Magyar Péterre, mikor a 24.hu-nak arról beszélt, a Tisza elnöke az ellenzéki szavazók szemében „kalapács”, akinek az a dolga, hogy minél erősebben üsse a Fideszt. Éppen ezért, ha a kormányoldalról azzal támadják, hogy agresszív, erőszakos, bármire képes, az ellenzéki választók szemében egyre nagyobb és erőteljesebb „kalapácsnak” látszik majd.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

A kiszivárgott hangfelvételek és videófelvételek után is arra épített kampányt a Fidesz, hogy Magyar milyen agresszív, lenézi a nőket is. Orbán Viktor miniszterelnök is beszállt ebbe, mikor több interjúban arról beszélt, „mindig a kihívó választ fegyvert”, és Magyar hozta be ezt az agresszív, lesöprő stílust. Menczer Tamás kicsizős akciója mellett kiállt. „Jól tette” – fogalmazott a Kossuth Rádióban Orbán.

Mi lehet a különbség oka?