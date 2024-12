Kubatov szerint is nagyon rosszul mutat, hogy a Ferencváros félévente edzőt cserél, de arra büszke, hogy mennyi pénzt kaptak Pascal Jansenért

Több mint háromnegyed órás évértékelő-évzáró beszédet mondott Kubatov Gábor, az FTC elnöke (mellékesen a Fidesz alelnöke), a videót a Fradi Média Youtube-csatornáján tették közzé kora este. A beszéde azért ígérkezett különösen érdekesnek, mert ma jelentette be egy reels videóban, hogy kivásárolták a futballcsapat edzőjét, Pascal Jansent. Erről és az edző távozásával kapcsolatban kialakult helyzetről az alábbiakat mondta:

„A dolgok jól mennek, csak van egy kis bökkenő: a mai nap a Pascal Jansent kivásárolták a szerződéséből. A világ legnagyobb, vagy az egyik legnagyobb futballkonszernje megvette őt. Nagyon sok pénzt kaptunk érte. Félmilliárd forintot kaptunk az edzőnkért”.

photo_camera A dolgok jól mennek, csak



Ennek ellenére nem szívesen engedte el, „mert az mégse normális dolog, hogy mi állandóan félévente edzőket cserélünk”. Az ilyen gyakori változtatás egyfelől „nagyon rosszul mutat”, nem tesz jót a keretnek, az öltözői, lelátói hangulatnak. Ráadásul „ha edzőt cserélsz, akkor stábot cserélsz, ha stábot cserélsz, akkor játékosokat is cserélsz, és ennek sosincs vége.”

Arra, hogy a csapat második edzőjét veszik meg, Kubatov láthatóan büszke, de közben a pénznek már meg is van a helye, hiszen korábban ki kellett fizetni egy csomó pénzt az idő előtt elbocsátott edzőknek, „most megkerestük ezt a pénzt”. Az edzőkkel úgynevezett tükörszerződéseket kötnek, „neki ugyanannyi joga van, mint neked”. Vagyis „ha őt el kell bocsátanod, ki kell fizetni félmilliárd forintot egy edzőnek, még egyszer mondom, félmilliárd forintot”

Bár a hír nagyon frissnek mondta, hozzátette, hogy „ezen már dolgozunk egy tíz napja körülbelül”. Új edzőt még nem kerestek, szerinte „a piacon talán egy-két komoly edző van”, és a szabályok szerint „hatvan napunk van dönteni, addig se az MLSZ, se az UEFA nem mondhat semmit”, ha nem hoznak edzőt. Alaposan megfontolják a döntést, hiszen a benéznek egy edzőt, és ezt idő előtt ki kell rúgni, „akkor az a félmilliárd”, és mutatta, hogy hussan el.

photo_camera Kubatov Gábor és a félmilliárd forint elhussanása



A csapat most Leandro vezetésével kezdi meg a felkészülést, „azt is mondhatnánk, hogy magyar edzőnk van, mert oké, brazil, de itt él köztünk most már tizenvalahány éve, járja a ranglétrát, alázatos, van benne Fradi-szív”.

A beszéd néhány további érdekes eleme:

Láthatóan még mindig nem tette magát túl a Paks ellen elbukott kupadöntőn, aminek majdnem másfél percet szentelt, nagyjából ez volt a monológja: „a kupadöntőt nem sikerült behúzni a Paks ellen, ez különösen zavar. Biztos tudják, hogy nagyon kedvelem a Paks edzőjét... Nem is értem, hogy mit keres a labdarúgásban, ez nekem egy morális kérdés, de tegyük ezt félre... De amikor tort ülnek rajtunk, akkor az nem jó érzés. Ráadásul ha megnézzük a meccs statisztikáját, akkor a kaput eltaláló lövések száma kettő... Nem jöttek át a félpályán”

De amikor tort ülnek rajtunk, akkor az nem jó érzés. Ráadásul ha megnézzük a meccs statisztikáját, akkor a kaput eltaláló lövések száma kettő... Nem jöttek át a félpályán” A magyar sport egészének is üzent: „a következő olimpián 10 aranyat be kell gyűjteni valahogy, és az éremtáblázaton a 10. helyre kell feljönni legalább.”

„Megpróbáljuk üzemeltetésre megszerezni [a jégkorongozóknak] a Tüskecsarnokot (…) látva a Tüskecsarnok üzemeltetését, annál biztosan jobbat tudnánk kihozni belőle”.

„Mi méregetjük, hogy a magyar embereket mi érdekli, és a magyar emberek 60 százalékát a futball érdekli”, aztán 30 százalék körül van a kézilabda, utána van három sport, az úszás, a vízilabda és a jégkorong, „ezek ilyen tizenszázalékok”.

Kubatov szerint változnak az igényszintek, korábban azt mondták, hogy „fú, nemzetközi szinten jó lenne bekerülni valami kis kupába, jó lenne elindulni az Európa-ligában, azt most már hatodik éve vagyunk ott” (azt nem említette, hogy ebből ötször a BL-selejtező valamelyik köréből estek át oda, és csak egyszer a BL csoportköréből).

A nemzetközi kupaszereplés kapcsán természetesen Naby Keïta szerződtetése is szóba került. Kubatov felsorolta, hogy milyen csapatoknál vannak előrébb az Európa-ligában (Portót, Besiktast, Hoffenheimet és Fenert említette), majd így folytatta: „kétségtelen, hogy hullámzik a teljesítményünk. De ha mi ezt a munkát nem így végezzük el, és nem vagyunk hatodik éve a nemzetközi színtéren, akkor esélyünk nem lett volna egy BL-győztes futballistát, egy 29 éves BL-győztes futballistát, Naby Keïtát leigazolni. Aki azért mégis csak angol bajnok, FA Kupa-győztes, és Bajnokok Ligáját nyert, klubvilágbajnokságot nyert, és az olimpián ő vitte az országának a zászlaját.”

Hogy Keita mennyi időt hagyott ki, azt nem említette, hát idetesszük: az idei szezonban még nem lépett pályára, és 2022 óta mindössze 18 klub- és 8 válogatott meccs volt –,

igaz, elismerte utána, hogy „nagy lemaradása van”, de „jó hír, hogy tegnap... megjelent szépen edzeni, külön edzéseket végez, és abban reménykedünk, hogy talán február végére, március elejére oda tud érni, hogy tud játszani már velünk”.

Már ha az akkori is edző is így gondolja, és ha egészséges lesz.