Változékony lesz az időjárás a hétvégén

Változékony időre lehet számítani az év első hétvégéjén: pénteken a déli vidékeken még előfordulhat eső, havas eső, majd szombaton az ország nagy részén napos idő várható 0-6 Celsius-fok közötti csúcshőmérséklettel, de vasárnap újra megvastagszik a felhőzet és az északi, északkeleti országrészben csapadékra kell készülni, akár ónos eső is lehet. A hőmérséklet szombaton és vasárnap hajnalban jellemzően mínusz 6 és 0 Celsius-fok között alakul, a fagyzugokban ennél hidegebb is lehet.

photo_camera Padra fagyott jég Fonyódon, a Balaton-parton 2021. február 12-én. Fotó: Varga György/MTI/MTVA

Péntek

Északnyugat felől csökken a felhőzet, egyre többfelé kisüt a nap, ugyanakkor az északi részeken lesznek felhősebb tájak, valamint a déli határvidéken estig borult marad az ég. Délelőttig a déli vidékeken kisebb eső, havas eső, havazás előfordulhat, de gyorsan szűnik a csapadék. Az északnyugati szél élénk, helyenként erős lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 3-4 fok körül alakul.

Szombat

Délnyugaton a köd néhol makacsabbul tarthatja magát, de a ország legnagyobb részén napos idő várható, majd délután fátyolfelhőzet vonul fel nyugatról, viszont számottevő csapadék nem lesz. Az északnyugati szél időnként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában mínusz 6 és 0 fok között alakul, a fagyzugokban ennél hidegebb lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és 6 fok között várható.

Vasárnap

Egy melegfront hatására megvastagszik a felhőzet, ezzel együtt az északi, északkeleti tájakon csapadék is előfordulhat. Az eső mellett havas eső, hó is valószínű, de néhol átmeneti ónos eső sem zárható ki. A déli szél sokfelé megélénkül, főként a Dunántúlon meg is erősödik. Reggelre többnyire mínusz 7 és mínusz 2 fok közé hűl le a levegő, de a fagyzugokban hidegebb is lehet. Kora délután mínusz 1 és 7 fok között alakul a hőmérséklet. (HungaroMet/MTI)