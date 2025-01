Idén érkezik a Nintendo új konzolja, a Switch 2

Miután az elmúlt hetekben kiszivárgott a Nintendo új játékkonzoljának külseje, ma egy rövid videóban hivatalosan is bemutatta a japán techóriás legújabb termékét, a Switch 2-t. A 2017-ben megjelent Switch utódjának szánt játékgép ugyanúgy hordozható marad és levehető, mágneses kontrollerekkel rendelkezik, viszont valamivel nagyobb és slankabb lesz az elődjénél. Sok technikai specifikációt nem árult még el a Nintendo, így sem a pontos megjelenési dátum, sem az ára nem ismert a konzolnak. A videó alapján úgy tűnik, a kontrollerek egérként is használhatóak lesznek, és azt is megerősítették, hogy a legtöbb korábbi Switch játék kompatibilis marad az új hardverrel. Sőt, egy új Mario Kart játék már biztosan érkezik.

Az eredeti Switch az előző generáció legnépszerűbb konzolja volt közel 150 millió eladott példánnyal, jóval megelőzve a Playstation 4 114 millióját, vagy az aktuális PS5 65 millióját, köszönhetően részben alacsonyabb árának és családbarát játékainak.