Magyar Péter: Orbán elvesztette a kapcsolatot a valósággal

„Orbán Viktor több hetes indiai luxus nyaralásán totálisan a saját hazugságai alá került. A miniszterelnök végképp elveszítette a kapcsolatát a valósággal” – reagálta Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke Orbán pénteki rádióinterjújára.

„Olyan volt, mint a megöregedett kommunisták a 1980-as évek végén, miután tönkretette és eladósította a hazánkat, most fényes jövőről papol. Illegális migráció elleni harcról beszélt, de egy szót sem szólt arról, hogy ő maga engedett ki 2290 elítélt embercsempészt a magyar börtönökből vagy, hogy Rogánék köre 10 milliárdokat zsebelt be a letelepedési kötvényekből. De azt sem említette, hogy testvére hány ezer ázsiai gazdasági migránst hozott be Magyarországra és hány milliárdot keresett ebből” – írta. Ezután hosszan sorolta, miről nem beszélt a miniszterelnök, például a gazdasági helyzetről, a megélhetési válságról és az élelmiszerinflációról.

Azzal zárta: „Láthatóan Orbán Viktort már egyáltalán nem érdeklik a magyar emberek és a magyar családok elkeserítő helyzete. Ő már az űrben politizál és képzelt szellemekkel harcol”.

photo_camera Magyar Péter Fotó: Németh Dániel/444

Orbán pénteken visszatért indiai nyaralásából, a Kossuth rádióban arról beszélt, hogy Rogán Antal „jól végzi a dolgát”, ez látszik abból, hogy szankciós listára tették, és hogy Donald Trump beiktatásával kezdődik Magyarországon is „az aranykorszak”, aznap „egy más Nap kel fel a nyugati világ fölött”, csak kár, hogy négy évvel ezelőtt „csalással vették el az elnökséget Trumptól”.