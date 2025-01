Jó reggelt, ez az év legszomorúbb napja

Január 20. Fábián és Sebestyén napja, 1270-ben ezen a napon halt meg Boldog Özséb, a pálos rend megalapítója, 2022-ben pedig Meat Loaf, a hard rock ikonja. Azerbajdzsánban a mártírok, Laoszban, Lesothóban és Malin a hadsereg napja, és 1949 óta ezen a napon tartják az Amerikai Egyesült Államokban az elnökök beiktatását - így lesz ez ma is, Donald Trump lép majd (ismét) hivatalba.

Az elmúlt naphoz hasonlóan a mai is borult, párás és ködös lesz, de még ez se elég: szitálás, ónos eső, hószállingózás is lehet. Nap közben a csúcshőmérséklet -3 és +1 fok közé lőhető be.

Nem mellesleg idén január 20-ra esik a blue monday, vagyis az év legszomorúbb napja. Nem én mondom, hanem a tudomány: egy pszichológus, Dr. Cliff Arnall számította ki még 2005-ben, hogy ez az a napja az évnek, amikor a legtöbb ember motiválatlannak, pesszimistának és letörtnek érzi magát.

A blue monday minden év harmadik hétfőjén (idén tehát ma) jön el, leginkább azért, mert ilyenkor már kifújt a karácsonyi láz, irdatlan sok van még hátra az évből, de a legtöbben már feladták a szilveszteri fogadalmaikat, az anyagi helyzete sokaknak kevéssé rózsás, és még az idő is pocsék.

Persze azóta sokan és sokféleképp igyekeztek cáfolni Arnall állítását, mondván, lehetetlen kiszámítani, melyik napon érzik a legtöbben szarul magukat.

Akárhogy is: ma reggel hideg, ködös, nyálkás idő van.