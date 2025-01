Trump napokon belül 25%-os vámmal büntetné Kanadát és Mexikót, Európát is fenyegeti

Donald Trump február 1-jétől 25 százalékos vámot akar kivetni Mexikóra és Kanadára, jelentette be a hétfőn hivatalba lépett elnök. Korábbi fenyegetéseihez képest jóval konkrétabb, tíz napon belül hatályba lépő vámtételekről van szó.

Ha ez megvalósul, az lényegében kereskedelmi háborút jelent a volt NAFTA-országok között. Trump november óta rendszeresen fenyegeti az Egyesült Államok szomszédait a vámokkal. Főként a migrációra és a fentanilcsempészetre hivatkozik, azt követeli, hogy Mexikó és Kanada lépjen fel keményebben ezek ellen, különben magas vámmal sújtja őket.

„25%-ban gondolkodunk Mexikó és Kanada kapcsán, mert sok embert engednek be”

– mondta Trump az Ovális Irodában keddre virradóra, újságírók kérdéseire válaszolva. „Azt hiszem, február 1-jén megtesszük” - tette hozzá.

photo_camera Hétfői tüntetés a mexikóvárosi amerikai nagykövetség előtt Fotó: GERARDO VIEYRA/NurPhoto via AFP

A három ország között a kétezer milliárd dollárt közelíti a külkereskedelmi forgalom volumene. Az intézkedés különösen rosszul érintené az amerikai autóimportot: mint a Bloomberg írja, a Wolfe Research szerint a kiegészítő illetékek 97 milliárd dollár értékű autóalkatrészt és 4 millió kész járművet érintenének, és az USA-ban 3000 dollárral növelhetik az új autók átlagárát.

Korábban Kanada és Mexikó is jelezte, hogy ők is megtorló intézkedésekkel élnek, ha Trump valóban vámokkal sújtja őket. Kanada már összeállított egy 150 milliárd kanadai dolláros, amerikai gyártású cikkeket tartalmazó listát, amiket ebben az esetben ők is megvámolnának.

Dominic LeBlanc kanadai pénzügyminiszter kiszámíthatatlannak nevezte Trumpot. „Országunk tökéletesen felkészült arra, hogy bármelyik forgatókönyvre reagáljon” - és arra emlékeztetett, hogy az Egyesült Államokban felhasznált olaj negyede Kanadából származik, ezért is téves Trump korábbi megjegyzése, miszerint az Egyesült Államoknak nincs szüksége Kanadára. Kanada exportjának 75 százalékát bonyolítja az Egyesült Államokkal - teszi hozzá az MTI.

Trump fenyegetései egy tágabb protekcionista, vámemeléseket tervező és azt más gazdasági és politikai célok szolgálatába állító megközelítésébe illeszkednek. Az új elnök hétfőn is arról beszélt, hogy továbbra is fontolgatja az Egyesült Államokba irányuló összes külföldi importra vonatkozó univerzális vám bevezetését. Bár azt mondta, erre még nem áll teljesen készen, hozzátette, hogy a végrehajtás gyors lehet.

A Financial Times szerint Trump azzal is fenyegetőzött, hogy akár 100 százalékos illetéket vethet ki a kínai importra, ha nem sikerül megállapodni arról, hogy a TikTok legalább 50 százalékát adják el egy amerikai vállalatnak. Szintén vámokat vetne ki az európai uniós termékekre, ha nem vesznek több amerikai olajat.