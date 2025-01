Trump azt mondta, utasítja a belbiztonságot és a Pentagont, hogy létesítsenek 30 ezer fős migránstábort Guantánamón

Az amerikai elnök közölte, hogy aláírja a rendeletet, ami utasítja a Pentagont és a belbiztonsági minisztériumot, hogy készítsék elő a guantánamói migránsokat befogadó létesítményt – írja a Reuters.

„Ma aláírom azt a végrehajtási rendeletet is, amivel utasítom a védelmi és a belbiztonsági minisztériumokat, hogy kezdjék el a Guantánamói-öbölben lévő 30 ezer fős migránslétesítmény előkészítését” – mondta Donald Trump a Fehér Házban.

Trump szerint a létesítményt „az amerikai népet fenyegető legrosszabb bűnöző illegális bevándorlók fogva tartására fogják használni”. „Némelyikük annyira rossz, hogy nem is bízunk meg az országokban, hogy fogva tartják őket, mert nem akarjuk, hogy visszajöjjenek, ezért Guantanamóba küldjük őket. Ezzel azonnal megduplázzuk a kapacitásunkat, igaz? És, kemény” – mondta Trump.

Guantánamón az amerikai kormány a 2001. szeptember 11-i terrortámadások után hozott létre börtöntábort, aminek a működését többek között emberi jogi szervezetek élesen bírálták. A Kuba szigetén lévő – de amerikai fennhatóság alatt álló – haditengerészeti támaszponton létrehozott börtönt bezárását Barack Obama és Joe Biden is megígérte – de nem sikerült bezárni.

photo_camera Amerikai bázis Guantanamóban. Fotó: Thomas Watkins/AFP

Egy hét telt el a beiktatása óta, és Trump már neki is látott az egyik kiemelt kampányígéretének, az illegális bevándorlók tömeges deportálásának végrehajtásához: már az első napján nemzeti vészhelyzetet hirdetett a mexikói határon, valamint határozatlan időre beszüntette a menekült-áttelepítési programot is. Trump az összes, az USA-ban illegálisan tartózkodó bevándorlót hazaküldené, de a terv jelentős pénzügyi, jogi és logisztikai akadályokba ütközik, és ha végrehajtanák, komoly felfordulást okozhatna a mezőgazdaságban és az építőiparban is.