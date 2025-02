Orbán szerényen él, hatmillió forintja sincs és csökkent a megtakarítása

Közzétették a politkusok vagyonbevallását, amiből hagyományosan kevés derül ki.

Orbán Viktornak egy kis vidéki háza, egy fél rózsadombi lakása és egy feleségével közös bankszámlán 5,73 forint megtakarítása van, ha hihetünk a vagyonnyilatkozatának Más semmi: sem ingóság, jármű, sem céges részesedés. Ez csak azért nem meglepetés, mert egy évvel ezelőtt hasonló vagyonról számolt be, a házaspár megtakarítása akkor még durván 4 millió forinttal több volt. A törvény szerint a feleségének és a vele egy háztartásban élő gyerekeinek is vagyonnyilatkozatot kellett tenniük, ám az övék titkos marad. A hatvanpusztai birtok, aminek csak a felújítása-átépítése 11,5 milliárd forintba került és ahol a miniszterelnök a beszámolók szerint rendszeresen fogad vendégeket, az apja tulajdona.

Főnökével szemben Lázár János építési miniszter gyarapodásról számolt be, bár nőtt a bevallott adóssága is. Lázár vett egy 90 négyzetméteres budapesti belváros lakást és két újabb földet, melyek összterülete 12 hektár. Készpénzből 8 helyett már 30 milliója van, a bankszámláján megötszöröződött az összeg, 12-ről 60 millióra ugorva és értékpapírt is elkezdett megtakarítani, egy év alatt nulláról 200 millió forintra hízlalva az állományt, Ezeken felül van 30 milliós követelése is, miközben 55-ről 160 millióra nőtt a bankhitele és 40-ről 60 millióra egy magánszeméllyel szemben fennálló adóssága. A bevallásból az is kiolvasható, hogy a különböző jogcímeket kapott fizetései már meghaladják a havi 5 milliót.

Jó éve volt a bevallás alapján Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszternek, a forintban tartott banki megtakarítása 30-ról 285 millióra nőtt és volt egy cége, amelyikből 942 milliós osztalékot tudott kivenni és vett egy 2100 négyzetméteres szőlőt a Balaton-felvidéken.

Lantos Csaba energiaügyi miniszter állampapír portfóliója 47 millióval csökkent, de így is 820 millió forintos, van 270 milliója takarékbetétben és több mint egymilliárd a bankszámláján. Ő nem csak miniszterként húz fizetést, hanem a 4ig-tól és a Richter Nyrt-től is van rendszeres jövedelme.

Rogán Antal informatikai találmánya egyre többet hoz a miniszternek: az ebből származó bevétele, amihez képest eltörpül a fizetése, egy év alatt több mint megduplázódott és tavaly 456 millió forintot tett ki, ami havi 38 milliót jelent. Az amerikaiak korrupciós listáján szereplő politikus félmilliárd forintot tart állampapírban és van 110 milliós takarékbetétje is. Ez a 609 milliós megtakarítás 338 millióval nagyobb, mint az egy évvel korábbi. Rogán 2017 óta összesen közel 1,8 milliárdot vett ki abból a Mobilsign Kft nevű cégből találmányhasznosítási díj címén, amiben nem tulajdonos vagy tisztségviselő.

Semjén Zsolt Afrikában elejtett egzotikus vadállatai nem jelentek meg a bevallásában, a politikusnak 10 milliónyi készpénze és 9 milliós pénzkövetelése van. A tavaly sajtóhírek szerint egy luxusautó árába kerülő orrszarvút is elejtő Bánki Erik afrikai trófeája sem szerepelt a bevallásában, a fideszes politikus-üzletember bevallott ingatlanportfóliója egy bő 4 hektáros földdel bővült, így már 18 ingatlan van a nevén, a 400 ezer eurós életbiztosítás és a bankszámláján tartott 14 millió forint mellett, banki tartozása továbbra is 526 millió.

Kubatov Gábor beleírta a bevallásba, hogy válik, ezért folyik a vagyonmegosztás és kiszállt a volt feleségével alapított autószervízből is. A veteránautó-gyűjteménye egy régi Marcedessel bővült közben. Gulyás Gergely viszont feltűntette, hogy megházasodott, az anyagi helyzete amúgy nem változott tavaly óta.

Varga Mihály, aki miniszterből épp most lesz jegybankelnök, vett egy Kabala nevű lovat, de megtakarított vagyona így is nőni tudott 25 millióval. 72-re, miközben 58,6 millióval tartozik valakinek. Egy karcagi kert eltűnt a bevallásából, maradt 2 lakás Budapesten, egy telek Karcagon és egy a Balatonon.

Szijjártó Péter még mindig tartozik a szüleinek 30 millióval, a befektetési jegyekben tartott pénze 20 millióval 65 millióra nőtt. Bankkövetelése 289 millió forint, tartozása 55 millió.

Kocsis Máté fideszes frakcióvezetőnek se ingatlanja, se autója nincsen, bankban és készpénzben 74 milliót, állampapírban pedig 20 milliót tart. Kövér László nevén sincs egyetlen ingatlan sem.

Sulyok Tamás köztársasági elnöknek van összesen 5 ingatlanja - 3 lakás Szegeden és a fővárosban és 2 üdülő a Duna és a Balaton partján - valamint összesen 70 milliós megtakarítása különféle papírokban.

Ellenzéki oldalon Gyurcsány Ferencnek már nincs meg a rózsadombi Apró-villája, egy 161 négyzetméteres Bimbó úti lakásba költözött a feleségével és megmaradt a régi pápai lakása, illetve a felerészben birtokolt kötcsei nyaralója. Nem szerepelt már a bevallásában a 18 milliós értékpapírcsomag, megjelent viszont 46 millió a bankszámlán. Gyurcsány 210 milliós lakáskölcsönt adott egy családtagjának.

Hadházy Ákos, akinek lett 5,6 milió forint devizamegtakarítása,, szokás szerint beleírta, hogy mennyi adományt kapott magánemberektől a politikai munkája támogatására: tavaly 1,7 milliót.

Ungár Péter a korábbi években még osztalékként vette fel a pénzét az anyjával, Schmidt Máriával és testvérével közös családi ingatlancégükből, de egy ideje már bizalmi vagyonkezelőre bízta a részvényeit. A vagyonkezelői szerződés révén az utóbbi években havi 11 milliós bevételt tűntetett fel, most viszont az a bevallása szerint 100-200 ezer forintra csökkent havonta.