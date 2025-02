Rogán Antal tavaly napi 1,2 millióval gazdagodott a találmányának köszönhetően

Papíron pazar éve volt tavaly Rogán Antalnak, és végülis hivatalosan Amerikából is csak idén tiltották ki.

Ami 2024-et illeti: a propapanga és titokminiszter vagyonnyilatkozatában továbbra is feltüntet egy jelentős összeget, amit harmadfeltalálóként kap. Ezúttal havi 38 millió forintot írt be a dokumentumba találmány hasznosítási díjként, ami nap 1,24 millió forint, teljes évre 456 millió.

Tényleg pazar év, Rogán soha nem írt be még ilyen magas hasznosítási díjat. Összesen pedig már 1,78 milliárd forint markolt fel ezen a címen.

Harmadfeltaláló ritkán szakít akkorát egyetlen találmánnyal, mint Rogán. Egy 250 milliós állami támogatásból kifejlesztett elektronikus aláírási eljárásról van szó, ami egy másik cég állítása szerint egyáltalán nem is annyira újszerű. Arra mindenesetre kiváló, hogy a „találmány hasznosítási díjnak” köszönhetően hivatalosan is igen vagyonos ember lett Rogánból. Miután a fél életét már politikusként töltötte, így vagyonnyilatkozatot is kell tennie minden évben. A politikusként neki járó illetményei ismertek, ehhez jön az extra bevétel már 2017 óta.

Ahogy eddig, ezúttal sem tudni, hogy vajon mi alapján dől el, mekkora összeget kap Rogán a kifizető Mobilsign Kft-től. A cég beszámolói szerint a teljes bevételük jelenetős részét ki szokták fizetni Rogánnak. Volt olyan év, 2021-ben, amikor a Mobilsign az éves teljes bevétele 57 százalékát csengette ki Rogánnak. Ez akkor majdnem kétszer akkora összeg volt, mint a cég összes alkalmazottjának adott bérköltség, járulékokkal együtt. 2023-ben Rogán már „csak” a cég teljes árbevételének a 31 százalékát kapta meg. Az majd májusban derül ki, hogy a 204 millióról 456 millióra nőtt Rogán-díj tavaly a cég teljes bevételének hány százalékát tette ki.

További jó hírek: Rogán már nem tartozik 14,3 millióval valakinek, és van 500 millió forintja állampapírban (vagyis jó hírt kapott ő is a miniszterelnöktől), továbbá 109 milliója takarékbetétben.