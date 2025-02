Széttapsolt ötletek

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, az elmúlt 24 óra legfontosabb-érdekesebb cikkeivel. Többféle hírlevelünk van, itt lehet rájuk feliratkozni.

Az élet itthon

photo_camera A Grand Budapest városrész látványterve Grafika: Eagle Hills

Az egyetlen magánkézben lévő rákosrendezői ingatlan 2018-ban került NER-közelbe, és most jó bizniszt jelenthet a tulajdonosának. Cikkünkben megnéztük, pontosan mi ez a terület, és mi a története.

Hétfőn új szintre lépett a hallgatói tiltakozás a fideszes irányítás alá vont MOME-n: egyórás tapssal fojtották az önkényeskedő rektorba a szót az egyetem hallgatói.

Hétfőn meghívta Orbán Viktor az AfD vezetőjét Magyarországra, ami eddig teljes tabunak számított az európai kormányoknál, és kérdés lehet persze majd az is, hogy hogyan befolyásolja ez a német-magyar kapcsolatokat, ha a CDU kerül esetleg hatalomra. A magyar miniszterelnök emellett egy svájci lapnak beszélt mindenfélét, például arról, hogy a Parlamentben akar ülni, amíg szellemi képességei birtokában van.

Fidesszel és NER-rel kapcsolatos hír volt, hogy kiderült, Szentkirályi Alexandra havi 1,7 millióért ad tanácsot Kocsis Máté frakcióvezetőnek, több mint 400 millió forint megtakarítása és öt budai lakása is van a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnökének, Lánczi András szerint külföldről támogatott puccskísérlet zajlik a magyar kormány ellen, Kubatov Gábor gátlástalan hülyegyereknek nevezte Magyar Pétert, Nyitrai Zsolt egészen furát posztolt. Beszámoltunk arról is, hogy hiába kínálják milliárdokkal olcsóbban, senkinek sem kell a NER első szuperjachtja, lendületes őrjöngésbe kezdett a Pesti Srácok Azahriah-n, aztán szóltak nekik, hogy összetévesztették valakivel,változás volt a Tisza felsővezetésében,

Egy napon belül volt hír, hogy feketék, muszlimok és LMBTQ-emberek kivégzésére készült egy győri diák, akivel kapcsolatban az FBI jelzett a magyar hatóságoknak, és hogy iskolai lövöldözéssel viccelt egy bajai középiskolás, a rendőrök azonban bűncselekménnyel gyanúsítják.

Gazdasági hír volt, hogy négy év után ismét visszaesett a magyar export, így is csúcson az ország külkereskedelmi többlete, mert nagyon kevés dolgot hoztunk be az országba. És megírtuk azt is, hogy zavarba ejtő GDP-értelmezéssel rukkolt elő egy kormánypárti lap.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Trump győzelmével új lendületet kapott a transz- és homofób, fasiszta retorika. A cél egyértelmű: az állampolgárok egy csoportjától megvonni a jogaikat, elvenni tőlük az emberi élethez szükséges kezelések lehetőségét, és mindezt úgy, hogy ne ez legyen a hivatalos indok, írta vendégcikkében Szabó A. Zsófia.

Világ

photo_camera Fotó: ROBERTO SCHMIDT/AFP

Nehéz követni az eseményeket az Egyesült Államokban, ami alighanem épp a Trump-kormány célja. Hétfőn arról írtunk, hogy a nemzetközi támogatásokat bonyolító USAID működése került veszélybe, világszerte súlyosbítva a humanitárius válságokat, és a szervezet irányítását végül átmenetileg Rubio külügyminiszter vette át. Kiderült az is, hogy bár keddtől élesedtek volna az új amerikai védővámok, Mexikó esetében egyhónapos haladékról döntött Trump, majd Kanada is mentességet kapott, Kína viszont nem. Trump közben már a dél-afrikai kormánnyal is összekülönbözött.

Írtunk arról is tegnap, hogy

Írtunk emellett arról is, hogy bíróságon dőlhet el, hogy az új Vészhelyzet a régi Vészhelyzetet vette-e alapul.

Rejtély

A 27 éves philadelphiai tanítónő, Ellen Greenberg 2011-es halála valódi bezártszoba-rejtély volt. Szülei, akik biztosak benne, hogy nem magát ölte meg furcsa körülmények között, most kisebb jogi győzelmet arattak.

Labda

photo_camera Dončić éppen Anthony Davis mellett tör be a tavaly februári Dallas Mavericks–Los Angeles Lakers NBA-meccsen. Fotó: RON JENKINS/AFP

És írtunk arról, hogy Luka Dončić a Lakers ölébe esett: az amerikai sportközvélemény döbbenten pislog: ekkora sztárt, korszakos zsenit szezon közben sosem szoktak elcserélni.