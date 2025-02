Terézváros háborút indít a kutyaszar ellen

A napokban egy videón csodálkoztak rá arra, hogy a VI. kerületben közteresek álltak meg autójukkal kutyatulajdonosok mellett, és három dolgot ellenőriztek: a pórázt, a chipet és a kakazacskót. Igen, a kakazacskót. Mármint azt, hogy a gazdáknál van-e üres kakazacskó. Ha nincs, akár 50 ezer forint is lehet a büntetési tétel. A szabálysértés pillanatában ugyanis szinte lehetetlen tetten érni a járdára szaró kutyákat és gazdáikat, így hiába a sokszor busás büntetési tételek, a gyakorlatban szinte senkit sem bírságoltak még meg sehol a világon azért, mert nem szedte össze a kutyaszart.

Szedje össze a kutyaszart pénzért vagy csekkért!

Egyébként ez évtizedek óta probléma a Terézvárosban is. És hiába minden, semminek nem volt eddig hatása. Nézzék csak:

1999-ben Farkas György akkori polgármester nyilatkozta a Napi Magyarországnak: „Az önkormányzat a Liszt Ferenc téri vállalkozók által létrehozott Broadway Egyesület kezdeményezésére három hónapos kampányba kezdett a kutyatulajdonosok »tudatformálása« érdekében. Elsőként a kávéházairól híres tér megtisztítását szeretnék elérni. Több ezer tisztasági zacskót helyeznek el a téren felállított tárolókban, továbbá húszezer figyelemfelkeltő szórólapot osztanak szét a kutyások között, akik október közepétől súlyos bírságokra számíthatnak, ha az utcán hagyják az ebürüléket.”

2002-ben egy újabb forradalmi ötlet, ami szintén nem oldott meg semmit: „Kutyapiszok-átvételi helyeket alakít ki Terézvárosban Verók István szocialista-szabad demokrata polgármester: a flasztert elcsúfító mocsok beszállítását pénzzel vagy vásárlásicsekkel ösztönzi majd a kerület” – írta a Népszabadság.

photo_camera Béla kutya a terézvárosi utcákon

Fotó: Bankó Gábor/444

Ha nincs nálad zacskó, mibe rakod a kutyaszart?

Szóval nem tudtam, hogy Budapesten működik a forradalmi módszer, vagyis a kakazacskó hiánya miatti büntetés.

Még két évvel ezelőtt találtam egy walesi példát, Monmouthshire-ben azokat a gazdákat büntetik, akik úgy indulnak útnak kutyáikkal, hogy nincs náluk kakazacskó.

Írtam is a VI. kerületi önkormányzatnak, hogy honnan az ötlet, mik a tapasztalatok.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló törvény előírja, hogy „állat által közterületen, közforgalom céljait szolgáló épületben, vagy közforgalmú közlekedési eszközön okozott szennyezés megszüntetéséről gondoskodni kell” a gazdának.

Terézvárosban azonban – és egy sor másik kerületben, vidéki városban is – a szanaszét heverő kutyaszar az egyik legnagyobb közterületi probléma.

photo_camera Hunyadi tér

Fotó: Bankó Gábor/444

„Ez egyrészt számtalan lakossági panaszt szül, másrészt állandó feladatot ad köztisztasági cégünknek, amely a köztisztasági forródrótunkon keresztül azonnali reagálású szolgálatot működtet, tehát jelzés esetén mennek és takarítanak – írták. – Évente több mint 10 millió forintot fordítunk kutyaürülék-tartó szemetesek kihelyezésére és karbantartására (ezek tartalmát hetente háromszor ürítjük), a lakosoknak ingyen biztosítunk ürülékgyűjtő zacskót, ennek ellenére a probléma folyamatos, sőt.”

A tettenérés szinte lehetetlen, innen jött az ötlet. Hiszen akinél nincs zacskó, az nem tudja felszedni azt, amit a kutyája kipottyantott. (Értelemszerűen célszerű több zacskóval elindulni, nehogy akkor szaladjunk bele az ellenőrzésbe, amikor a kutya már elvégezte a dolgát.)

Indul a kampány

A 2022-ben bevezetett intézkedést egy kampány előzte meg, így a kerületi gazdáknak ez elvileg már nem újdonság. A tapasztalatok? „Eddig próbáltuk elkerülni a tényleges bírságolást, és leginkább figyelmeztettünk, de a tapasztalatok azt mutatják, hogy a helyzet egyre rosszabb – írták. – Éppen ezért február közepétől egy átfogó kampányt is indítunk a renitens kutyatartókkal szemben, és súlyos bírsággal sújtjuk azt, aki az ellenőrzés során fennakad, vagy tetten érjük, és ehhez minden eszközünket használni fogjuk (térfigyelő-kamera, fokozott rendészeti jelenlét stb.). A felelős állattartók, az itt élők, a turisták és az átutazók sem akarnak kutyaszart látni az utcákon, a közösségi együttélés és az állattartás minimuma, hogy valaki felszedje a végterméket kutyája után.”

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

A büntetési tétel valóban 50 ezer forintig terjedhet a zacskó, a chip vagy a póráz hiánya miatt. A kerület úgy gondolja, hogy ez a büntetési tétel egyáltalán nem kirívó, más kerületekben is hasonló összeget kell fizetni tettenérés esetén. Alacsonyabb összegnek nem lenne visszatartó ereje. Budapesten egyébként máshol is büntetik a zacskó hiányát, így például Újpesten.

És mi van a DNS-adatbázissal?

Rákérdeztünk az önkormányzatnál Soproni Tamás polgármester 444-nek adott tavaly januári nyilatkozatára is, amiben még cizelláltabb módszert ígért a kutyaszar-problémára:

„A legnagyobb köztisztasági problémánk talán a kutyapiszok kérdése. A covid alatt nagyon sok magányos embernek lett kutyája, ami tök jó, de vannak sajnos felelőtlen gazdik, akik otthagyják az állatok ürülékét a járdán. A világon nincs annyi rendész vagy rendőr, amennyi elég lenne ahhoz, hogy rajtakapjuk őket. Viszont most találtunk egy megoldást, amit még jogi és technológiai szempontból vizsgálunk: az önkormányzat által finanszírozva létrehoznánk egy DNS-adatbázist a kerületi kutyákról, az utcán talált ürülékből vett mintát pedig ezzel összevetve büntetnénk meg az elkövető gazdit. A büntetés a szabálysértési törvényben rögzített körülbelül 30 ezer forintos összeg lenne, de a vizsgálat árát is kiszámláznánk.”

Nos, kiderült, hogy a kerület vezetése ezt az ötletet sem vetette el, de ez nem megy egyik napról a másikra. A jelenlegi helyzet azonban annyira tarthatatlan, hogy most azonnal elindítják a kampányt. És mással is próbálkoznak. „Létrehoztunk kísérleti jelleggel egy kutyavécét is, hiszen a vizelet is rengeteg gondot okoz (büdös, foltot hagy, kiirtja a növényzetet). A tapasztalataink viszonylag jók, ezért még tervezzük ilyen vécék telepítését, hiszen a vizeletet végképp nem takarítja fel egy gazdi sem a kutya után, holott az első válaszban idézett jogszabály ezt is előírja, nincs különbség a szilárd és folyékony végtermék eltakarításának kötelezettsége között.”