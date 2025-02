Megszavazta a szenátus, az oltásellenes Kennedy az új amerikai egészségügyi miniszter

Az oltásellenes, összeesküvés-hívő ifjabb Robert F. Kennedy lett az új amerikai egészségügyi és szociális miniszter, miután az amerikai szenátus 52-48 arányban bizalmat szavazott neki. Jelöltségét egyetlen kivétellel minden republikánus politikus támogatta, a demokraták és a függetlenek viszont mindannyian nemmel szavaztak.

Kennedyre csak egyetlen republikánus szenátor, a párt korábbi szenátusi vezetője, Mitch McConnell szavazott nemmel. A Kentucky államot képviselő politikus gyerekkorában túlélte a poliovírust.

Kennedy azután kapott kormányzati szerepet Donald Trumptól, hogy a választási kampányban visszalépett a javára. Trump pár nappal választási győzelme után be is jelentette, hogy az egészségügyi és szociális tárcát szánja a politikusnak.

photo_camera Ifjabb Robert Kennedy Fotó: KEVIN DIETSCH/Getty Images via AFP

Kennedy az elmúlt években több megbotránkoztató kijelentést is tett, így jelölése óriási felháborodást váltott ki. Többek között olyan alaptalan és többször megcáfolt állításokat hangoztatott, miszerint az oltások autizmust okoznak, az Egyesült Államok fertőző betegségekért felelős korábbi vezető tisztviselőjét, Anthony Faucit pedig azzal vádolta, hogy összejátszott Bill Gatesszel és a gyógyszergyártókkal a covid-oltások eladása érdekében.

De azt is mondta napokkal a választás előtt, hogy a Trump-adminisztráció mentesíti majd a csapvizet a fluoridtól, ami Kennedy szerint „szinte biztosan” IQ-csökkenést okoz a gyerekeknél. (via The New York Times)