Lemondott. Elhagyott bennünket. De vajon visszatér-e még?

Gyurcsány Ferenc csütörtök óta nem közszereplő (vagy legalábbis most éppen ezt állítja róla expártja, a DK ügyvivő elnöke, Molnár Csaba). Volt már olyan, hogy kiszállt a politikából. Olyan is volt, hogy kormányzott (de hogyan?), és senki nem volt olyan sokáig ellenzéki vezető, mint ő. Volt, amikor meg akarta újítani a baloldalt. Aztán olyan is, hogy inkább bekebelezte volna a maradékát. De sikerült?

Hang: Botos Tamás. Illusztráció: Kiss Bence.