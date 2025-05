Borízű hang #223: Majd ha Sulyok Tamás visszaviszi a kredencet a Mazsihisznek [rövid, jutúbos]

Az előfizetők (de csak a Belső kör és Közösség csomagok tulajdonosai!) már szombat hajnalban hozzájutnak legfrissebb epizódunk teljes verziójához. A hétfőn publikált, ingyen meghallgatható verzió tíz perccel rövidebb. Itt írtunk arról, hogy tudod meghallgatni a teljes adást.

Hoppácska! Hoppácska! Héló-héló-héló! Eleddig is meglehetősen színesnek-szagosnak nevezhető, a lehető szélesebb értelemben vett szakmai és közönségsikereket halmozó, piacvezető műsorunk a lehetetlennel határos módon újabb szintre tudta emelni eddig is csimborasszó jellegű önmagát, és ezentúl audiovizuális formátumban is megtekinthető az egyik népszerű videómegosztó platformon.

A videós Borízűnek is lesz (sőt: van) hosszú, előfizetői változata, és rövidebb, ingyenes. Az előfizetős itt, a 444-en megjelenő cikkekből érhető el, szombatonként jelenik meg, az ingyenes meg hétfőn, a 444-en és persze a Youtube-on. Praktikus „bekövetni” a 444 YT-csatornáját!