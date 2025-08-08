A fehérorosz diktátor belengette, hogy nem indul újra az elnökségért

Fehéroroszország elnöke, Aljakszandr Lukasenka, aki 1994 óta vezeti az országot, a TIME-nak adott interjújában arról beszélt, hogy nem indul a következő választáson. A legutóbbi választást épp idén januárban nyerte meg a szavazatok 86,82 százalékával. A 2020-as elnökválasztások után Fehéroroszország nagyvárosaiban tüntetők vonultak az utcákra, miután az eredményeken egyértelműen látszott volt, hogy Aljakszandr Lukasenka pofátlanul elcsalta az elnökválasztást. A belbiztonsági erők brutálisan szétverték a tüntetőket, néhol még az éles lőszer használatától sem riadtak vissza. Több mint 33 ezer embert vettek őrizetbe, sokakat megvertek, voltak, akiket meg is öltek. És a következmények? A tüntetéseket szétverő rendőröket kitüntették.

Amikor most arról kérdezték, tervez-e újra elindulni az elnökségért, azt mondta: „Nem, most nem tervezek semmit. Semmit sem tervezek. Az egyetlen dolog, ami megfordult a fejemben – bár soha nem mondtam ki –, hogy hát, Trump már majdnem 80 éves, és még mindig egész jó formában van…”

Fotó: ALI CURA/Anadolu via AFP

A Time magazinnak azt állította, hogy már a 2020-as választáson is kész volt visszalépni, de meggondolta magát, amikor a közvélemény azt üzente, hogy a elnökség feladása egyfajta árulás lenne. „Őszintén szólva, életemben másodszor már a legutóbbi választások idején is készen álltam arra, hogy visszalépjek, tudva, hogy az emberek kétségtelenül támogatnának és így tovább” – mondta Lukasenka. – „De azt mondták: nem, nem állunk készen. És úgy állították be, mintha áruló lennék, aki el akar menekülni. Úgyhogy maradnom kellett.”

Lukasenka hozzátette, hogy nem tervezi fiát, Mikolajt utódjává tenni. „Nem, ő nem utód. Tudtam, hogy meg fogják kérdezni ezt” – mondta. Lukasenka szerint Mikolajnak „bizonyos határokon belül kissé ellenzéki nézetei vannak”, bár támogatja apja intézkedéseit és éleslátással rendelkezik. (AA/Belta)