Orbán Viktor lesüllyedt Nógrádi György szintjére

Nagyon furcsa videó került ki a Patrióta Youtube-csatornára. A műsorvezető két vendége, akik egymással szemben ülve, mintegy egyenrangú félként elemzik a világpolitikát, Nógrádi György és Orbán Viktor.

A végig professzornak szólított Nógrádi már egy ideje kikopott a nem kormánypárti nyilvánosságból, úgyhogy talán érdemes két mondatban bemutatni a miniszterelnök beszélgetőtársát. Nógrádi György szórakoztató összeesküvés-elméletekkel és az orosz narratíva lendületes képviseletével keltett feltűnést 2015-től kezdve. A tudományos életben szélhámosságáról ismert, de egyszer sikerült diplomáciai botrányt is kavarnia, miközben az elvileg független elemző innen-onnan, állami és kormányközeli cégektől is kapott pénzeket.

Ő lett tehát odarakva mint Orbán partnere, és valóban együtt elemezték a világpolitikai folyamatokat. A miniszterelnök szinte végig a már jól ismert paneljait ismételgette, miközben Nógrádi többször úgy vette át a szót, hogy „amit a miniszterelnök elmondott, tökéletesen igaz”.

Ezek voltak a nagy témák, a videó alfejezetei:

Mi várható Alaszkában?

Mi lesz a világ energiagazdálkodásával?

Miért tart ki az EU a már alapjaiban elveszett pozíciója mellett?

Az ukránok belülről „szétverik” az Uniót?

Hogyan védjük meg az Ukrajnában élő magyarokat?

Az ukrán titkosszolgálat beépülhetett a magyar politikába?

Már ebből is látszik, hogy az egyetlen napi szinten aktuális kérdés az amerikai–orosz tárgyalás volt, de arról Orbán pont harmadszorra is azt mondta el, amit már reggel kiírt a Facebookjára, majd a véletlenül arra járó Mandinernek is lenyilatkozott. A miniszterelnök nagy médiaturnéban van, sorra adja az interjúkat a befolyása alatt álló médiának, de úgy tűnik, hogy elfogytak a használható felületek, mert a Patriótára bő egy hónap után visszatért.

A friss videó fő tanulsága, hogy amikor nem a saját terveiről, stratégiájáról beszél, hanem nagy világmegfejtésekbe kezd, akkor Orbán nem látszik kompetensebbnek a sokszor megmosolygott „elemzőnél”.

És nem is nagyon tud újat mondani: ha valaki nagyon rajta van a magyar politikán, fejből tudhatja, hogy a fenti pontokról mit szokott mondani Orbán (ha Ukrajnát felveszik az EU-ba, minden pénzünk odamegy, az EU végveszélyben van stb.). És most is pont ezt mondta.

Végighallgatva az 50 perces műsort, három említésre méltó mozzanatot tudok említeni. A legszórakoztatóbb kétségkívül az volt, hogy Nógrádi professzor többször úgy kezdte el szidni a német kormányt, hogy az semmilyen módon nem kapcsolódott az aktuális témához, ezért amolyan ismétléses poénként is működött.

A másik kettő egy-egy Orbán-mondat, amelyek gondolati magva már hónapokkal ezelőtt el volt vetve, és azóta lombos fává növekedett, de pont ilyen vadhajtásai eddig még nem voltak. Az egyik annak a talán minden korábbinál radikálisabb megfogalmazása, hogy a háborút Oroszország már meg is nyerte. Ezt mondta Orbán egy félmosoly kíséretében:

Zelenszkij „elvesztette a háborút. Mi most úgy beszélünk, mintha ez egy nyitott végű háborús helyzet lenne, de nem. Az ukránok a háborút elvesztették. Ezt a háborút Oroszország megnyerte.”

Az ukránok beszivárgása ilyen-olyan ügynökeiken keresztül komoly probléma, neki ezzel mindennap foglalkoznia kell a nemzetbiztonsági főtanácsadó és a szolgálatok bevonásával, mondja Orbán.

„Nekünk nem érdekünk Ukrajna összeomlása. Mi egy nap alatt elintézhetnénk Ukrajna összeomlását, csak ez nekünk nem érdekünk. Ugyanis Ukrajna az áramnak és a gáznak a jelentős részét Magyarországról kapja. Ha történne egy baleset és kidőlne egy oszlop, meg elszakad egy-két vezeték, akkor Ukrajna megáll.”

Ezzel tud tehát hírértékűt alakítani most Magyarország miniszterelnöke: az Oroszország melletti nyílt kiállással és a megtámadott Ukrajna elleni szabotázsakciók belengetésével.