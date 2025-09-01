Forrás

Borízű hang #235: Cigivel a kézben, himnuszt dúdolva vadkempingezni a Playa de Borizun [rövid verzió]

podcast
Az előfizetők (de csak a Belső kör és Közösség csomagok tulajdonosai!) már szombat hajnalban hozzájutnak legfrissebb epizódunk teljes verziójához. A hétfőn publikált, ingyen meghallgatható verzió tíz perccel rövidebb. Itt írtunk arról, hogyan tudod meghallgatni a teljes adást.

Fergeteges visszatérés két hét szünet után. Műsorunk kipihent, lebarnult és mindenre elszánt. Amit a fizetős benzinkúti vécék kapnak, azt nem teszik zsebre!

  • 00:36 De szépen lesültünk! Indul a szezon. A dobozban maradt műsor. Jővő nyáron majd beül az AI.
  • 05:02 A Qubit podcastja az AI-val. Friderikusz podcastja az AI-val. Uj Péter slam poetry-estje. Dubköltészet Linton Kwesi Johnsontól. A Wu Tang Clan egyetlen példányos lemeze. Lesz élő, de nem olyan nagy szám.
  • 11:03 Legkedvesebb nyári kempingélményeink. Természetjárók enciklopédáiája. Kelet-európai vakációzók Horvátországban. Új járművek új kempingkultúrája.
  • 17:20 Mi értelme a jetskinek? Fegyelem és nyugalom egy balkáni kempingben. A horvát mángoldmánia.
  • 23:12 Kemping a Cíes-szigeteken. A galíciai erdőtüzek. A spanyol chiringuitokultúra. Kagylós batyu és piaci polip.
  • 28:30 A galíciai szőke. Ökörchuletón. A finn ayrshire marha.
  • 32:04 A horvát gasztronómia lassú fejlődése. A világ legrosszabb rizottója. Janus-arcú Crna Gora. Playa de Borizu.
  • 36:22 Borsodi Mekikörkép.
  • 40:46 Lidl-papucs és kutyakozmetika.
  • 43:02 Sulyok Tamás-megfejtés. Sulyok és a fiatalok. Urfi Péter cikke a himnuszgyalázókról és ajsa luna.
  • 47:30 Egressy Béni és a sludge metal. Az ember aki ott se volt. Sulyok Tamás, mint Clouseau felügyelő.
podcast borízű hang benzinkút wc wang mester rózsaszín párduc sulyok tamás Jacques Clouseau ökörchuletón köves slomó 444 podcast gasztronómia podcast Ajsa Luna kemping lidl slam poetry dubköltészet video galícia
