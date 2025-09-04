A NER igazi menő arcai a nyugati életüket alapozzák meg magyar közpénzből

A cikkek megosztásához Közösség vagy Belső Kör csomagra van szükséged. Ha még nincs ilyen előfizetésed, a Csomagok között válts most magadnak egyet. Ha már van, lépj be a fiókodba!

Hatvanpuszta biztos drága és szép, de mégiscsak Bicske és Tabajd között van, a szél pedig zebraszagot hoz.

Miért is ne lovaspólózzon inkább az ember Windsorban, nézzen le Manhattanre a lakásából, vagy gyűjtsön festményeket Londonban, ha már bezsákolta a nagy lóvét?

Na ugye. Íme a Nyugatra költöző NER-esek.

Múlt héten derült ki, egyébként véletlenül, egy olvasónk jóvoltából, hogy Rákay Philip arisztokratát játszik Angliában: a Royal Automobile Club (RAC) tagjaként telefonálgatott a klub pázsitos birtokán, operafesztiválról beszélgetett, majd este szmokingban, sofőrös Merci kisbusszal ment ő és a családja szórakozni valahová. Rákay azt megerősítette, hogy klubtag, de nem árult el ennél többet.

A RAC szigorú felvételi mechanizmussal rendelkező, a létszámát az exkluzivitását 17 ezer főben maximáló elitklub, szigorúan ajánlásos alapon lehet bejutni, több ajánló tag kell hozzá, és évekig tartó várólista is van.

Azt valószínűleg soha nem fogjuk megtudni, ki ajánlotta be az amúgy saját állítása szerint nem közpénzből gazdagodó Rákayt a klubba, de NER-en felkapaszkodott politikai tanácsadók, kavarógépek és üzletemberek között is vannak olyanok, akiknél ez egész életszerű lenne.

Ugyanis miközben a NER és a Fidesz mindent megtesz, hogy politikai okokból gyalulja a nyugati demokráciákat, aközben legnagyobb játékosai szívesen töltik az idejüket ezekben az országokban, igyekeznek beilleszkedni az ottani elitbe, és költik el ott az itt kemény munkával megszerzett, jobbára adófizetői eredetű százmilliókat.

Based guys. London-based

A ki a legnagyobb brit arisztokrata versenyt egyértelműen az MCC-alapító, egykori budapesti fideszes intézőember, Grand Master Tombor András nyeri, akiről már 2016-os, indexes cikkemben is azt írtam, hogy hatalmas lovaspóló-fanatikus, ő a hazai szövetség elnöke, ami jól tud mutatni egy névjegyen, ha klubokba kell bejutni, miközben saját csapatával és az abba összeválogatott, versenyenkénti 5000 euróba kerülő profikkal játszik szerte a világon, Dubajban, Angliában, Spanyolországban, Svájcban, Olaszországban.