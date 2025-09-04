A NER igazi menő arcai a nyugati életüket alapozzák meg magyar közpénzből

Múlt héten derült ki, egyébként véletlenül, egy olvasónk jóvoltából, hogy Rákay Philip arisztokratát játszik Angliában: a Royal Automobile Club (RAC) tagjaként telefonálgatott a klub pázsitos birtokán, operafesztiválról beszélgetett, majd este szmokingban, sofőrös Merci kisbusszal ment ő és a családja szórakozni valahová. Rákay azt megerősítette, hogy klubtag, de nem árult el ennél többet.
A RAC szigorú felvételi mechanizmussal rendelkező, a létszámát az exkluzivitását 17 ezer főben maximáló elitklub, szigorúan ajánlásos alapon lehet bejutni, több ajánló tag kell hozzá, és évekig tartó várólista is van.
Azt valószínűleg soha nem fogjuk megtudni, ki ajánlotta be az amúgy saját állítása szerint nem közpénzből gazdagodó Rákayt a klubba, de NER-en felkapaszkodott politikai tanácsadók, kavarógépek és üzletemberek között is vannak olyanok, akiknél ez egész életszerű lenne.
Ugyanis miközben a NER és a Fidesz mindent megtesz, hogy politikai okokból gyalulja a nyugati demokráciákat, aközben legnagyobb játékosai szívesen töltik az idejüket ezekben az országokban, igyekeznek beilleszkedni az ottani elitbe, és költik el ott az itt kemény munkával megszerzett, jobbára adófizetői eredetű százmilliókat.
A ki a legnagyobb brit arisztokrata versenyt egyértelműen az MCC-alapító, egykori budapesti fideszes intézőember, Grand Master Tombor András nyeri, akiről már 2016-os, indexes cikkemben is azt írtam, hogy hatalmas lovaspóló-fanatikus, ő a hazai szövetség elnöke, ami jól tud mutatni egy névjegyen, ha klubokba kell bejutni, miközben saját csapatával és az abba összeválogatott, versenyenkénti 5000 euróba kerülő profikkal játszik szerte a világon, Dubajban, Angliában, Spanyolországban, Svájcban, Olaszországban.
Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!Már előfizetőnk vagy?
A NER-es producer is megerősítette, hogy a londoni Royal Automobile Club tagja.
Többen is arról vallottak, hogy F. Zsolt, aki a vád szerint a BKV-ba és a parkolásba beépült bűnszervezetet vezetett, és egy rakás politikust lefizetett, az Orbán-rendszer egyik legtitokzatosabb háttéremberét képviselte.
Spanyol lapok forrásai aggályra okot adó problémaforrásként nevezték meg Orbán Viktort, „aki a közelmúltban magával az Európai Unióval is konfliktusba került az Oroszországhoz való egyoldalú közeledése” miatt.
Máshogy pedig nem lehet hozzáférni a V4NA híreihez.
A NER ötletgazdája benevezett egy luxusversenyre.
Egy Habony Árpádhoz és Szalay-Bobrovniczky Kristófhoz köthető cég vásárolta tavaly nyáron 4,3 millió euróért.
Habony Árpád és Szalay-Bobrovniczky Kristóf köre vásárolt Vareseben csodaházat.
A volt jegybankelnök fia azt is mondta, megritkult a kommunikációja a crew oszlopos tagjaival, Somlai Bálinttal és Száraz Istvánnal.
A volt jegybankelnök fia a Telex szerint 110–120 millió forintért veheti meg a lakást, a társasházban rooftop edzőterem, úszómedence és meditációs szoba is van.
Az autónak ugyanaz a rendszáma, mint annak a Porschénak volt, amit munkatársunk, Németh Dániel 2021 májusában Budapesten Matolcsyval együtt fotózott le.
A 444 tárta fel két évvel ezelőtt azt a bonyolult céghálózatot, amin keresztül az ikonikus luxusapartman a jegybankelnök fiához, Matolcsy Ádámhoz és baráti köréhez köthető.
Rogán Antal felesége után a volt jegybankelnök fiának felesége a következő.
Légkondi és lift van, kilátás: utcai.
A Matolcsy-crew oszlopos tagja 2021-ben újíthatta fel a panziót a Kisfaludy Program pénzén, de alig három év után feladta az álmot – pont, amikor már nem kellett biztosítaniuk az új szálláshely működését.
A Riva egyedi luxusbútorokat készít velencei lagúnák tölgyfa oszlopaiból vagy akár 50 ezer éves új-zélandi rönkökből.
Bár nőtt a bevétel, a nyereség a korábbi ötödére esett vissza.
Kizárták a közbeszerzésből, mert aránytalanul alacsony árajánlatot adott.
Tiborcz István, Orbán Ráhel és gyermekeik a 2025/2026-os tanévet az Egyesült Államokban töltik majd Orbán Ráhel egyetemi tanulmányai miatt – erősítette meg Magyar Péter értesüléseit Tiborcz cége.
A Tiborcz–Orbán család mostanában minden választás előtt költözik, most a világ legliberálisabb városa lehet a célpont. Még az is lehet, hogy az unokából „felelősségteljes világpolgárt” próbálnak nevelni.
A tengerparton ebédeltek.
Így lesz a kék propagandaplakátokból óceánra néző panoráma.
A marokkói születésű Joell Mamane évekkel ezelőtt a milliárdos médiamogul, Rákosi Tamás üzleti partnere volt, ma már Sarka Katáék szomszédja egy luxemburgi kisvárosban. Mamane a 90-es években Afrika egyik legjobban dokumentált korrupciós botrányának volt kulcsszereplője.
Volt az illiberálisozó, volt a trumpos. Volt a kevert fajúzó, volt az agresszív törpéző. Orbán szeret egy-egy erős képet bedobni a beszédeibe, de igazából mindegyik tusványosi előadása ugyanarról szól. A kérdés, hogy az új belpolitikai helyzet elég-e ahhoz, hogy szakítson a hagyományokkal.