„Hogy a csudába lehet ennyiféle ellenzéki megnyilvánulás a Facebookon?”

Akkorát változott a politika, hogy már Kötcse sem csak a Fideszről szól

Egy évvel azután, hogy Orbán Viktor meghirdette a szerénység, alázat, munka hármas jelszót, a miniszterelnök már a kötcsei piknik napját is magánrepülőn kezdte. A Fidesz minden erővel igyekszik a Tisza felé terelni a megélhetési gondok keltette indulatokat, Magyar Péter viszont már egyetlen pillanatot sem akar átengedni Orbánnak.