Magyarország Trump követelése ellenére sem hajlandó leállni az orosz olaj vásárlásával

Bár Donald Trump sajátos módon ugyan, de lényegében felszólította az európai szövetségeseit, hogy állítsák le az orosz olajimportot, Szijjártó Péter az ENSZ-közgyűlésen, a tárgyalások szünetében a Guardiannak adott interjújában kijelentette: „Nem tudjuk biztosítani országunk biztonságos energiaellátását orosz olaj vagy gáz nélkül” – hozzátéve, hogy „megérti” Trump megközelítését.

Szergej Lavrov és Szijjártó Péter Szkopjéban 2023. november 30-án. Fotó: Russian Foreign Ministry / Hando/Anadolu via Reuters Connect

„Számunkra az energiaellátás pusztán fizikai kérdés” – mondta. – „Szép álom lehet arról beszélni, hogy máshonnan vásárolunk olajat és gázt … de csak onnan tudunk venni, ahová van infrastruktúránk. És ha megnézzük a fizikai infrastruktúrát, nyilvánvaló, hogy orosz szállítások nélkül lehetetlen biztosítani az ország biztonságos energiaellátását.”

Amikor az európai nyomásgyakorlásról kérdezte a Guardian, Szijjártó „fanatikusoknak” nevezte a nyugat-európai tisztviselőket, és kijelentette, hogy „teljesen lehetetlen tényeken alapuló, racionális, józan párbeszédet folytatni velük” .A brüsszeli viszonyok ugyan továbbra is feszültek, de az Egyesült Államokkal a kapcsolat jelentősen javult – tette hozzá, kiemelve, hogy Magyarország az „egyetlen európai kormány, amely szorít Trump győzelméért”. „Most az Egyesült Államok a barátunk” – mondta. – „És ha az amerikai elnök a barátod, az teljesen más, mint amikor nyomást gyakorolnak rád. Bármi is jön Brüsszelből, az nagyon-nagyon kemény.”

Szijjártó orosz olajhoz ragaszkodós, sokadszorra megismételt kijelentései azután hangzottak el, hogy Trump az új orosz szankciók bevezetését ahhoz kötötte, hogy a NATO teljesen függetlenítse magát az orosz energiaellátástól: „Készen állok jelentős szankciókat bevezetni Oroszország ellen, ha minden NATO-ország beleegyezik, és meg is kezdi ugyanezt, valamint ha minden NATO-ország ABBAHAGYJA AZ OROSZ OLAJ VÁSÁRLÁSÁT” – írta Trump a Truth Social platformján. (Erről itt írtunk bővebben.)

A Guardian cikkében emlékeztetett, hogy a magyar állami tulajdonú MOL-csoport évente mintegy 5 millió tonna olajat importál a Barátság kőolajvezetéken keresztül, amely Magyarország és Szlovákia finomítóit látja el, és pont ez a két ország áll ellen leginkább az orosz energiaimport leállításának.

„Az orosz olaj vásárlása kapcsán mára gyakorlatilag Magyarországra és Szlovákiára szűkült a kör” – írta Lindsey Graham, Trump egyik leginkább ukránpárti támogatója. – „Remélem és el is várom, hogy hamarosan ők is felelősséget vállaljanak, és segítsenek véget vetni ennek a vérfürdőnek. Ha nem, következmények lehetnek, és lesznek is.”

A Guardiannek adott interjúban Alexander Stubb finn elnök – aki az európai vezetők közül leginkább megtalálta az utat Trump szívéhez és agyához – arról beszélt, hogy Trump csak akkor fog szigorúbban fellépni Oroszországgal szemben, ha Európa vámot vet ki Kínára, és leáll az orosz olaj vásárlásával. Stubb szerint nyomást kell gyakorolni Magyarországra és Szlovákiára, akik még orosz olajat vásárolnak. Arra a kérdésre, hogy milyen eszközökkel lehetne nyomást gyakorolni a két országra, úgy válaszolt: „az a Bizottság dolga”.

Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter a múlt héten Kijevben nyilatkozott a Guardiannek, és támogatta Trump felszólítását az orosz olajról való leválásra. A Szijjártóval már szinte naponta Twitter-csatázó Sikorsi úgy fogalmazott, „remélem, Orbán Viktor Budapesten meghallja ezt, és eleget tesz Trump elnök felhívásának. Magyarország délről is be tudja szerezni az olajat”.

