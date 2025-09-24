Most már hivatalos, hogy a ferihegyi gyorsvasút is koncesszióban épül

belföld
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Közzétette a Nemzetgazdasági Minisztérium annak a rendeletnek a tervezetét, amely megalapozná a ferihegyi gyorsvasútra kiírt koncessziót. A rendelet szerint a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér és a Nyugati pályaudvar között tervezett beruházás „stratégiai jelentőségű a nemzetgazdaság szempontjából” – ezzel indokolták azt, hogy koncesszióban kell megépülnie.

Sokba kerül a földi kiszolgálás
Fotó: Jászai Csaba/MTI/MTVA

A koncessziókért felelős miniszter korábban Rogán Antal volt, de az év eleji átrendeződés után Nagy Mártonhoz került a felelősség, így ő felel ezért a projektért is. Ő jelentette be a beruházást idén nyáron, akkor arról beszélt, hogy a gyorsvasút nagyjából 1 milliárd euróba kerülhet majd.

Nagy szerint a reptér forgalma 14 százalékkal bővült az elmúlt években, 2030-ra számítása szerint az utasforgalom meghaladhatja a 20 milliót, mindezért fontosnak tartják a közvetlen kapcsolatot a belváros és a repülőtér között.

A miniszter akkor azt mondta, az új nyomvonal Kőbánya és a repülőtér között épülne, és a légi kikötőt az országos vasúti infrastruktúrába kapcsolnák. A repülőtéren belül valószínűleg a föld alatt lesz az állomás.

Fotó: Németh Dániel/444

A rendelet a fejlesztés előzményeként említi, hogy 2024-ben a kormány többségi tulajdonrészt szerzett a repteret üzemeltető társaságban. A másik, 20 százalékos tulajdonos egy francia társbefektető, a VINCI volt, a teljes vételár 3,1 milliárd euró volt.

A ferihegyi gyorsvasút terve már a rendszerváltás előtt felmerült, azóta nyolcszor dobták be a magyar kormányok, mindeddig eredménytelenül. Gyurcsány Ferenc kormánya alatt hasonlóan koncessziós megoldásban gondolkodtak, de végül ebből sem lett semmi. (Ebben a cikkben azt szedtük össze, hogy állnak az EU egymilliónál nagyobb városai a reptér-vasút összeköttetések terén.)

belföld ferihegyi repülőtér ferihegyi gyorsforgalmi reptéri vasút repülőtér Rogán Antal nemzetgazdasági minisztérium ferihegyi gyorsvasút reptéri busz liszt ferenc nemzetközi repülőtér vasút nagy márton koncesszió repülőgép nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás ngm ferihegy nemzetgazdasági szempnból kiemelt jelentőségű
Kapcsolódó cikkek

Az állam megvette a ferihegyi repteret

Megvalósult Orbán álma, amiről már decemberben azt mondta, hogy „bármelyik nap megtörténhet”.

Székely Sarolta, Haász János
gazdaság

Már megint építenek egy gyorsvasutat Ferihegyre

1972-ben ígérték az első, a mostani már a kilencedik.

Tóth-Szenesi Attila
közlekedés

Már megint bejelentettük a ferihegyi gyorsvasutat, miközben Szófiában már 10 éve metró visz ki a reptérre

Megnéztük az EU egymilliónál nagyobb városait – Budapesten kívül csak egy, amúgy bezzegvárosba nem lehet vasúttal vagy metróval bejutni.

Tóth-Szenesi Attila
külföld