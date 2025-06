Már megint bejelentettük a ferihegyi gyorsvasutat, miközben Szófiában már 10 éve metró visz ki a reptérre

A kormány a múlt héten döntött egy új gyorsvasúti kapcsolat kiépítéséről a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér és a Nyugati pályaudvar között, jelentette be Nagy Márton nemzetgazdaság miniszter. Budapesten a gyorsvasutat (vagy a hármas metró leágazását) lassan 50 éve tervezik, de az üres ígéreteknél messzebb nem jutottunk.

Megnéztük, hogy állnak ezen a téren az EU egymilliónál nagyobb városai.

Az természetes, hogy a német városokban nem egy, hanem többféle kötöttpályás lehetőség közül is választhatunk, de ez hagyján. A rendszerváltáskor Magyarország mögött álló országok fővárosai is lehagytak minket. Budapesten kívül csupán Prágában nem lehet kötött pályán bejutni a városba.

Berlin (3,8 millió lakos) – A vonatok a Willy Brandt reptér vasútállomásáról indulnak. Van közvetlen Airport Express 30 perces menetidővel, van két S-Bahn kb. 40 perces menetidővel, valamint két regionális vonat is megáll.

Madrid (3,4 millió) – a 4-5 percenként járó 8-as metróval negyed óra alatt a városban lehetünk.

Róma (2,7 millió) – a Leonardo Express Termini vasútállomásra visz be, a szerelvények 15 percenként járnak. Az utas választhatja a Regional FL1 Trains járatait is.

Párizs (2 millió) – az Orlyról metróval, valamint a elővárosi vonatra (RER) ráhordó elektromos vonattal az Orlyvallal lehet a blváros felé utazni, a Charles de Gaulle / Roissy reptérről az RER B-vel.

Bécs (2 millió) – háromféle kötöttpályás megoldás is van a bejutásra: 1. City Airport Train 16 perc alatt, megállás nélkül. 2. Az ÖBB Railjet járatai az ország minden részébe. 3. S7 gyorsvasút szűk félóra alatt ér a Pratersternig.

Varsó (1,8 millió) – az SKM S2-es és S3-as vasútjával mehetünk a belvárosba, valamint a KML társaságot is választhatjuk. A menetidejük 20 és 30 között van.

Hamburg (1,8 millió) – a 10-20 percenként közlekedő S1-es S-Bahnnal 25 perc az út a belvárosi vasútállomásig.

Bukarest (1,7 millió) – két vonattal is be lehet jutni a városba, mindkettőnek 23 perc a menetideje, de egyik sem jár olyan sűrűn, mint a 100-as busz. Az egyik 40 percenként jár, a másik naponta 7-8 alkalommal.

Barcelona (1,7 millió) – a 7 percenként járó L9 Sud metróvonallal vagy a RENFE vasúttal mehetünk be a városba.

Budapest (1,6 millió) – csak busz.

München (1,5 millió) – nagyjából háromnegyed óra alatt mehetünk be a városba az S'1-es vagy S8-as S-Bahnnal.

Prága (1,3 millió) – Budapesthez hasonlóan itt is csak busszal lehet bejutni a városba. Tervek, azok Prágában is vannak. A városban lakó Inkei Bence kollégánk a bejutási élményeiről azt mondta: „Van valami különjárat is, de én eddig mindig csak sima trolival mentem, az teljesen jó, sűrűn jár, kulturált útvonalon megy, és 15-20 perc alatt elvisz a metróig.”

Milánó (1,3 millió) – a Malpensa Expressz visz be a milánói főpályaudvarra.

Szófia (1,2 millió) – a hétköznap 8-10, hévégén 12-14 percenként közlekedő kettes metróval 18 perc az út a belvárosig, immár 10 éve.

Köln (1 millió) – az S13-as S-Bahn a reptér és a főpályaudvar között egész nap 15-20 percenként jár, éjszaka óránként. A reptéri vasútállomásról gyorsvasúttal más németországi városok is elérhetők.