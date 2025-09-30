Lázár szerint Magyar Péter személyesen intézte el, hogy a MÁV ne kapja meg az 1 milliárd eurós hitelt, a Tisza elnöke szerint a miniszter „végleg meghibbant”

közlekedés
Fotó: Kristóf Balázs/444

Lázár János videóban állította azt, hogy a Tisza megakadályozta, hogy az Európai Beruházási Bank odaadja a MÁV-nak azt az 1 milliárd eurós hitelt, amiből a pályahálózatot akarták felújítani. Az építési és közlekedési miniszter azt mondta, „tudjuk, hogy Magyar Péter személyesen járt közben, hogy Magyarország ne kaphassa meg” a forrást. Az állításról a Telexnek a bank azt írta, az ügyben még nincs döntés.


Magyar Péter a videóra úgy reagált: „A közpénzek Drakulája, batidai Lázár János végleg meghibbant a százmilliós festmények alatt a kastélyában. Egy hónapja büszkén bejelentette, hogy sikerült egymilliárd euró hitelt felvennie az Európai Beruházási Banktól a korábban általa lefújt vasútfelújítások megvalósítására, ma pedig egy eszelős videóban már azt hazudozza, hogy én miattam nem lesz hitel😂”

Fotó: Németh Dániel/444

Lázár János vádjára a Tisza Párt elnöke azt írta: „Te magad állítottál le 227 vasútfejlesztési projektet, te tetted végleg tönkre az egykor szebb napokat látott magyar vasutat és a ti ipari méretű korrupciótok miatt nem kapja meg a hazánk az uniós ezermilliárdokat (nem hiteleket). A TISZA soha semmilyen uniós forrás ellen nem lobbizott. Tudod, mi nem vagyunk fideszesek.”

közlekedés korrupció Magyarország lobbi magyar péter Tisza Párt lobbizás hitel Lázár János MÁV európai beruházási bank vasútfejlesztés
