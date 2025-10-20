Európa vezetői Zelenszkijjel közösen tartanak csúcstalálkozót, csak Orbán nem lesz ott

„Látjuk Trump elnök erőfeszítéseit az ukrajnai béke érdekében, ezt üdvözöljük is, de azt nem látjuk, hogy Oroszország békét akarna” – mondta Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi főképviselője. Az ukrán elnök a múlt héten találkozott Donald Trump elnökkel, aki az orosz elnök fenyegetését tolmácsolta felé. Az amerikai elnök a budapesti csúcstalálkozótól már egy esetleges békemegállapodást vár.

Az Európai Unió országai eközben kiállnak Volodimir Zelenszkij mellett, csütörtökön csúcstalálkozót tartanak Brüsszelben, ahova az ukrán elnököt is meghívták. Itt szó lesz arról, hogy az EU-s szankciók során befagyasztott orosz vagyonokat miként tudná az EU Ukrajna felfegyverzésére fordítani.

Volodimir Zelenszkij Fotó: JOHN THYS/AFP

Ahogy a Financial Times fogalmaz: „Magyarország oroszbarát miniszterelnöke, Orbán Viktor a csúcstalálkozó első részén egy nemzeti ünnep miatt nem lesz jelen, ezzel lehetővé téve, hogy a többi 26 vezető akár nélküle is megállapodhasson.” Külügyi kérdésekben ugyanis a magyar kormány rendszeresen vétózni szokta a közös EU-s nyilatkozatokat.

A befagyasztott orosz vagyonok felhasználása továbbra sem olyan biztos, mint azt az ukránok szeretnék. A vagyonok döntő többségét birtokló Belgium ugyanis garanciákat kér arra, hogy a többi tagállam hajlandó legyen állni a számlát, ha Moszkva jogi lépései sikerrel járnak. Az oroszok ugyanis jogellenesnek tartják a befagyasztott eszközök Ukrajnában való felhasználását.