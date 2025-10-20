Több vágány is kiesett a Keletiben

A Keleti pályaudvaron a biztosítóberendezés meghibásodása miatt hétfő kora délutántól ideiglenesen kevesebb vágányon közlekedhetnek a vonatok - írja a Mávinform. Ezért a vonatok egy része más budapesti elővárosi állomásokon fordul vissza, vagy késéssel indul.

A változások a következők:

  • A Z60-as vonatok Rákosra érkeznek és onnan indulnak Sülysáp, Szolnok felé. A sülysápi S60-as vonatok nem közlekednek, a Z60-as vonatok Budapest és Sülysáp között minden állomáson és megállóhelyen megállnak.
  • A Mátra és az Agria InterRégiók Kőbánya felsőre érkeznek és onnan indulnak Gyöngyös, Eger felé. A gödöllői S80-as vonatok nem közlekednek, az InterRégiók Budapest és Gödöllő között minden állomáson és megállóhelyen megállnak.
  • A Keleti pályaudvarra érkező és onnan induló miskolci és Tokaj IC-k Kőbánya felsőn és Rákoson is megállnak. A Mecsek IC-k Kelenföldre érkeznek és onnan indulnak Sülysáp, Szolnok felé. A békéscsabai IC-k Budapest helyett Szolnokon fordulnak vissza.

A Mávinform a városon belüli közlekedésre a BKK járatait ajánlja, a vasúti jegyek érvényesek a BKK meghatározott járatain is.

(Nem ez az első nagyobb lehalás hétfőn a MÁV-nál, az éjjel elektromos tűz miatt állt le a győri vasútállomáson a közlekedés, ami nagyjából már újraindult, de lesznek kiesések.)

