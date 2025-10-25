Borízű hang #243 [hosszú]: Az élőben kialakuló duguláselhárító-identitás

Aki nem a hosszú, előfizetős Borízű hangot hallgatja, az a háborút támogatja, ha tud róla, ha nem.
(Tekknikai okok miatt – Brüsszel el akarja venni a rezsicsökkentést és a mozgóképet – ezúttal videótlanok vagyunk. Ne is keressék értelmet sugárzó, feltűnően esztétikus arcéleinket!)
A Közösség és Belső Kör csomagok előfizetői hallgathatják az itt következő epizódot, az ingyenes, rövidebb verzió holnaptól elérhető. Fizessenek elő, azzal mindenki nyer!
(Használati útmutatónk az előfizetős, hosszú verziók kezeléséhez mindenféle podcastalkalmazásokban.)
Ezt az adást csak Belső kör és Közösség csomagjainkkal érheted el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!Már előfizetőnk vagy?
Rendőrök vették üldözőbe a meleg ebéddel siető vietnámi futárt, aki erre menekülőre fogta a lakótelepen.
Miközben Kínában példátlan léptékű építkezések zajlottak az elmúlt 40 évben, az Egyesült Államokban elfelejtették, hogyan is kell ezt csinálni. Kínában azonban pont a kommunista párt a legfőbb akadálya annak is, hogy az ország igazán prosperáljon. Elolvastuk az év legtöbbet méltatott Kína-könyvét.
A Pest Vármegyei Kormányhivatal engedélyezte, hogy éjszaka is folyhasson az építkezés a Városliget melletti Ajtósi Dürer soron, ahol az a Dürer Befektetési Kft. építtet két jókora irodakomplexumot és 5 lakótornyot. A Dürer a Tiborcz István-közeli Főnix Magántőkealap és a Garancsi István-féle Market közös vállalkozása.
„Meg kell nyitnunk Bolíviát a világ felé” – mondta Paz győzelmi beszédében La Pazban, miután Quiroga elismerte vereségét.