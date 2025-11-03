Tovább üti a Strabagot Lázár János, a miniszter törvénymódosítással zárná ki a céget a közbeszerzésekből

Ez így tovább nem mehet! – kiáltott fel friss fb-posztjában Lázár János. A közlekedési és építésügyi miniszter kezdeményezni készül a közbeszerzési törvény módosítását. „Azokat a cégeket, amelyek a közúti és a vasúti fejlesztések során a rosszul, vagy az el sem végzett munkájukkal átverték, megkárosították a magyar embereket, hátráltatták a személyek, áruk és szolgáltatások szabad áramlásához fűződő alapvető jogainkat, kizárjuk a közbeszerzési eljárásainkból” – írja, megjegyezve, a folyamatban lévő eljárásokat is felülvizsgálják.

Ezzel folytatódik a miniszter Strabag elleni hadjárata, amelyről a napokban azt mondta, átbaszta őt. Lázár olvasatában a cég „nemrég több mint 50 milliárd forintot kért azért, hogy egy nagyobb útszakasz részeként tervezzen és építsen egy 10 kilométeres autópályarészt Miskolc és Szikszó között. Az út az átadást követően rövid időn belül megsüllyedt, használhatatlanná és életveszélyessé vált. A cég 10 hónapot kért arra, hogy az általa tervezett és kivitelezett út hibáit kijavítsa. A 10 hónap lejárt, a munkát nem végezték el, az út azóta is használhatatlan.”

Forrás: Lázár János fb-oldala

Lázár azt írja, az osztrák cég „ahelyett, hogy bocsánatot kérne azoktól a borsodiaktól, akiknek lassan egy éve keseríti meg az életét nap mint nap az általa okozott közlekedési káosszal, a sajtóban vitatkozik a kormánnyal, miközben arra az egyszerű kérdésre sem tud választ adni, hogy mikor készülhet el végre az út.”

A miniszter „átbaszásos” kijelentéseire – illetve arra, hogy Magyar Péter és a Tisza oldalán beszálltak volna a választási kampányba – a Strabag így reagált: „Leszögezzük, hogy vállalatunk nem finanszíroz semmilyen politikai pártot Magyarországon, nem készít és nem támogat semmilyen közvélemény-kutatást, valamint nem áll semmilyen kapcsolatban a Tisza Párttal.” Hozzátették, nem kommentálják sem az Építési és Közlekedési Minisztérium, sem Lázár politikai véleményét, és továbbra is együttműködnek a minisztériummal.